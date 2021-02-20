В Кремле подтвердили приверженность России сделке по Ирану

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия является сторонницей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сожалеет о выходе США из сделки и надеется на ее восстановление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.