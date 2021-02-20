В Кремле подтвердили приверженность России сделке по Ирану

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия является сторонницей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сожалеет о выходе США из сделки и надеется на ее восстановление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.

"Вы знаете, что мы являемся стороной, которая неоднократно подтверждала свою приверженность совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану, и мы всегда высказывали сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты покинули СВПД. Поэтому мы все-таки по-прежнему являемся сторонниками этого документа и призываем всех делать все для его эффективного выполнения", - сказал Песков журналистам.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.