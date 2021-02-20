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Российская газета

Россия и Беларусь согласовали дорожную карту военного сотрудничества

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Алексей Куденко/РИА Новости
Алексей Куденко/РИА Новости.

18 февраля заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с начальником Департамента международного военного сотрудничества - помощником министра обороны Республики Беларусь по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны, согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу.

В свою очередь в Беларуси назвали даты проведения совместных учений с Россией. Белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА.

"В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Учения планируется провести в течение 7 суток - с 10 по 16 сентября. По предложению наших российских коллег учение пройдет на территории двух стран, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций", - рассказал министр.

В ходе учений также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Будет дана оценка новым и модернизированным образцам техники, поступившей на вооружение.

Виктор Хренин также подтвердил, что на учения планируют в качестве наблюдателей пригласить представителей стран Запада. "Конечно же, мы пригласим. Пусть они смотрят. Мы открыты и готовы показывать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей выучки", - сказал он.


Юлия Васильева

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Белоруссия
Россия
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Минoбороны РФ
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Фомин Александр
Проекты
Военные учения
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