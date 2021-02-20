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Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения

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Как сообщило информационное агентство РИА Новости, Россия и Пакистан подписали контракты на поставку пакистанской стороне противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия, заявил начальник генерального штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 ВМФ России, прибывший в составе отряда кораблей Черноморского флота в Карачи (Пакистан) для участия в проводившихся под руководством ВМС Пакистана международных военно-морских учениях AMAN-2021, 11.02.2021 (с) РИА Новости

С таким заявлением генерал выступил в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, которые завершились в Пакистане 16 февраля 2021 года. Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству данную информацию пока не комментировала.

Генерал назвал Россию "хорошим другом Пакистана", с которым Исламабад, будучи партнером по ШОС, хотел бы развивать отношения не только в военной сфере.

Начальник генерального штаба напомнил, что в последние годы Пакистан приобрел у России боевые вертолеты Ми-35.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщал, что страна интересуется приобретением вооружений у России, а пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.

Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35М. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Россия
Продукция
Ми-35
Т-90 "Владимир"
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
22160
Военные учения
ЧФ
ШОС
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