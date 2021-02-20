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Военно-промышленный курьер

США переиграли и будут наполнять Ирак войсками НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министры обороны стран НАТО по итогам видеоконференции приняли решение об увеличении в восемь раз миссии Североатлантического альянса в Ираке по подготовке армии и сил безопасности в этой стране - с 500 до 4 тыс. человек.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт Reuters.

Расширение её численности будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев.

Генсек НАТО подчеркнул, что миссия сохранит статус тренировочной, войска в её составе не будут принимать участие в боевых операциях. При этом было указано, что уплотнение натовского присутствия на иракской территории происходит по просьбе правительства в Багдаде, а командование расширенной миссией альянса будет осуществлять Дания.

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Страны
Дания
Ирак
США
Проекты
NATO
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