США переиграли и будут наполнять Ирак войсками НАТО

Министры обороны стран НАТО по итогам видеоконференции приняли решение об увеличении в восемь раз миссии Североатлантического альянса в Ираке по подготовке армии и сил безопасности в этой стране - с 500 до 4 тыс. человек.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт Reuters.

Расширение её численности будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев.

Генсек НАТО подчеркнул, что миссия сохранит статус тренировочной, войска в её составе не будут принимать участие в боевых операциях. При этом было указано, что уплотнение натовского присутствия на иракской территории происходит по просьбе правительства в Багдаде, а командование расширенной миссией альянса будет осуществлять Дания.