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Российские снайперы переходят на калибры НАТО

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Источник изображения: warspot.ru

В России готовят к госиспытаниям преемника снайперской винтовки Драгунова (СВД). Вчера, 18 февраля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что ЦНИИточмаш приступил к изготовлению опытных образцов новой полуавтоматической снайперской винтовки, разрабатываемой в рамках опытно-конструкторских работ «Уголёк».

«В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», — рассказали в пресс-службе ЦНИИточмаш.

Винтовка СВД в руках своего создателя

Источник изображения: kalashnikov.ru

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию «Ростех») ведёт ОКР «Уголёк» для военных снайперов по заказу Минобороны РФ. Помимо винтовки, в снайперский комплекс входят оптический прицел и боеприпасы. Примечательно, что для новой винтовки были выбраны калибры НАТО: .308 Winchester (7,62×51 мм) и .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм).

В марте 2019 года главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш Игорь Некрасов уже сообщал ТАСС, что в новой винтовке будут использоваться российские патроны, но в натовских калибрах. Новый снайперский комплекс планировалось запустить в производство уже через четыре года. По словам заместителя генерального директора ЦНИИточмаш Михаила Левшунова, в рамках ОКР «Уголёк» на испытания было направлено шесть образцов винтовок разных систем. Две из них — от ЦКИБ (филиал КБП имени А.Г. Шипунова), две — от концерна «Калашников», две — от ЦНИИточмаш. Сравнительные испытания самозарядного снайперского комплекса состоялись в апреле 2019 года в Подольске. Тогда проверялись показатели эффективной дальности, кучности и точности стрельбы, а также бронебойного действия боеприпасов.

«Уголёк» должен заменить основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, принятую на вооружение ещё в 60-е годы. Основное отличие новой винтовки — дальность прицельной стрельбы. Если винтовка Драгунова предназначена для поражения целей на дистанции 500-800 м, то «Уголёк» разрабатывается для точной стрельбы на расстоянии свыше 800 м.

В 2017 году на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии была принята снайперская винтовка «Точность» производства ЦНИИточмаш. Это оружие имеет продольно-скользящий затвор и аналогично перспективному «Угольку», выпускается в калибрах .308 Winchester и .338 Lapua Magnum. Заявленная прицельная дальность стрельбы составляет от 1 до 1,5 км в зависимости от калибра.

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Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
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КБП
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Минoбороны РФ
Росгвардия
Ростех
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