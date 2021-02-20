Малый калибр, большая польза

Имея более чем полуторавековую историю, патроны бокового воспламенения занимают нишу боеприпасов спортивного и учебно-тренировочного назначения. Дешевизна таких патронов, обратила на себя внимание советских специалистов ещё в 20-е годы, позволив выстроить целую систему начальной подготовки стрелков с помощью малокалиберного оружия.

Пионеры малого калибра

Один из основоположников советского стрелкового спорта А.А. Смирнский в 20-30-е годы первым разработал несколько моделей малокалиберного оружия на основе штатных боевых образцов. В 1925 году первой стала малокалиберная винтовка «модель 1», представлявшая собой винтовку образца 1891 года с минимальными изменениями, переделанную под стрельбу 5,6-мм патроном. При переделке на винтовку устанавливали новый ствол, удаляли магазинную коробку, изменяли боевую личину, выбрасыватель, ударник с бойком и прицельные приспособления. Такой вариант тренировочного оружия просуществовал недолго и был заменён более совершенной «моделью 2», конструктивно отличавшейся от своего боевого прототипа.

Малокалиберная винтовка Смирнского (модель 1) Источник изображения: ТГМО

Затем последовали переделки револьвера образца 1895 года (Наган-Смирнский) и пистолета ТТ образца 1933 года (изделия Р-3 и Р-4 конструкции Г.В. Севрюгина). После войны наступила эпоха спортивных пистолетов Марголина с уже ставшим классическим целевым МЦ, давшим начало целому семейству малокалиберных пистолетов (МЦУ, МЦМ, МЦМК). Несмотря на то, что в конструктивном плане такие изделия уже не имели непосредственного отношения к боевому оружию, пистолет МЦМ под индексом 56-А-111 приняли на вооружение армейских подразделений, а патрон к нему имел индекс 57-Н-811.

Из всего разнообразия патронов бокового (кольцевого) воспламенения, востребованными полвека спустя оказались лишь варианты калибра 5,6 мм: .22 Long Rifle (.22LR) с длинной гильзой (15 мм) и .22 Short с короткой гильзой (10,5 мм). Первые используются не только в малокалиберных винтовках, но и в пистолетах, а вторые встречаются гораздо реже (исключительно в короткоствольном оружии). В те же 20-е годы советская промышленность освоила с нуля производство таких патронов для своих нужд. Со временем для высокоточной стрельбы из «мелкашек» стали выпускаться специальные патроны с улучшенными характеристиками точного боя (ПТБ), целевые, «Экстра», «Снайпер» и некоторые другие.

Современные винтовочные малокалиберные патроны кольцевого воспламенения Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

Система Блюма

Главным «стахановцем» на ниве экономии боеприпасов можно считать М.Н. Блюма, предложившего целую систему тренировочного оружия для самого затратного класса оружия — пулемётов. В самом конце 20-х годов Блюм предложил свою систему тренировочной стрельбы из станковых пулемётов образца 1910 года системы Максима. Малокалиберный пулемёт 56-П-851 представлял собой упрощённую конструкцию оружия со стволом, ствольной коробкой, возвратной пружиной, спусковым механизмом и магазином. Весила конструкция чуть более 3 кг без учёта килограммового пустого магазина, размещалась в разное время внутри, сверху или сбоку боевого пулемёта. Такое тренировочное малокалиберное оружие позволяло вести стрельбу, как одиночными выстрелами, так и очередями в тирах длиной от 25 до 100 м.

Стрельба из малокалиберных пулемётов системы Блюма Источник изображения: forum.guns.ru

В дальнейшем появились аналогичные варианты малокалиберных танкового, авиационного и ручного пулемётов. Отличались они, в основном, способом крепления и вариантами его размещения на боевом образце. Пулемёты Блюма можно было размещать на учебном оружии или даже макетах. Одной из особенностей такого оружия являлся барабанный магазин, в котором стреляная гильза возвращалась после выстрела в своё гнездо. Делалась попытка ввести в строй и малокалиберный карабин-пулемёт, представлявший собой пистолет-пулемёт со стволом длиной 400 мм.

Согласно исследованиям Блюма, на изготовление одного 5,6-мм патрона бокового огня в сравнении с 7,62-мм винтовочным патроном расходуется меньше пороха в 40 раз, гильзового металла в 25 раз, пульного свинца в 4 раза. Умножив эти цифры в пересчёте на миллионы патронов, каждый может оценить масштабы экономии средств. Также в таких патронах для воспламенения не используется гремучертутный капсюльный состав, что положительно сказывается на эксплуатации и сохранении оружия.

Тульская «восьмёрка»

В начале 30-х годов конструктор Д.М. Кочетов разработал удачную конструкцию малокалиберной винтовки, которую под обозначением ТОЗ-8 стали выпускать на Тульском оружейном заводе (ТОЗ). Именно ТОЗ-8 на долгие годы в СССР стала армейским тренировочным оружием метких стрелков и первым инструментом начинающего снайпера. Помимо положительного экономического эффекта при расходовании боеприпасов, такое оружие имело высокий гарантийный ресурс ствола, что не менее важно при интенсивной стрелковой подготовке. У различных моделей ТОЗ-8 она составляет от 12 000 до 14 000 выстрелов, что в сравнении с живучестью СВД в 6000 выстрелов даёт двукратное преимущество.

Винтовка ТОЗ-8-01, доработанная в наши дни Источник изображения: reibert.info

Используя предыдущий опыт по конструированию и эксплуатации малокалиберных винтовок, Кочетов усовершенствовал конструкцию затвора, сохранив существовавшие ранее технологию изготовления ствола, ствольной коробки и ложи. Передняя часть затвора была срезана до половины, с двух сторон сделаны пазы, в которых помещались выбрасыватель и гильзодержатель. Уменьшенные размеры позволили закрыть тыльную часть ствольной коробки крышкой, предохраняющей от пороховых газов, образующихся при разрыве гильз из-за неудовлетворительного качества тогдашних патронов. Также был введён вкладыш, который позволял при необходимости делать и магазинные винтовки с незначительными переделками на базе данного образца.

Интересен такой параметр оружия под малокалиберные патроны как эффективная дальность стрельбы. Так, в наставлениях указывается, что предельная дальность полёта пули патрона .22LR составляет ни много ни мало 1200-1600 м, при этом сохраняя свою убойную силу на дистанции 800 м. Возможно, такие данные могут показаться завышенными при прицельной дальности ТОЗ-8 всего в 250 м. При этом каждая новая модель малокалиберной винтовки при неизменной длине ствола со временем теряла эти самые заветные метры. Так, прицельная дальность ТОЗ-8М составляла уже 200 м, а у ТОЗ-8-01 и ТОЗ-12 — всего 100 м. Именно цифра в 100 м на сегодняшний день считается максимальной дальностью эффективной стрельбы из таких малокалиберных винтовок.

Использование ТОЗ-8 при подготовке метких стрелков внутренних войск Источник изображения: mvd.gov.by

Помимо военного прошлого семейства тульских винтовок конструкции Кочетова, имеются сведения об использовании в силовых структурах и других малокалиберных винтовок, таких как СМ-2 с диоптрическим прицелом или ТОЗ-18 с оптическими прицелами ПО 2,5×20 или ПО-1М.

Снайперская «мелкашка»

Первый опыт создания специальной тренировочной снайперской винтовки (ТСВ) в 1969-1971 годах на Ижмаше так и остался невостребованным. Тогда конструкторы А.Н. Вознесенский и В.Ф. Суслопаров под руководством Е.Ф. Драгунова в инициативном порядке предложили военным винтовку ТСВ-1 на основе СВД. К ствольной коробке из алюминиевого сплава отдельными блоками присоединялись ствол с прицельными приспособлениями, затвор с возвратным механизмом и ударно-спусковой механизм. Магазин ёмкостью 10 патронов был совместим с магазином пистолетов Марголина МЦ. На ствольной коробке имелась боковая планка для крепления прицелов, в том числе и ПСО-1.

Винтовка ТСВ-1, 1971 год Источник изображения: kalashnikov.media

Винтовка ТСВ-1 проходила испытания на полигоне ЦНИИТОЧМАШ и курсах «Выстрел». Однако тогда заключение комиссии гласило, что «применение малокалиберной винтовки для подготовки снайперов не решает всего комплекса задач по обучению». Ещё раз к варианту разработки тренировочной снайперской винтовки на Ижмаше вернулись в 1989 году, когда В.Ю. Симоненко разработал образец с максимальным использованием деталей от СВД. К этому изделию интерес проявило руководство ДОСААФ, но начало 90-х поставило крест и на этой разработке.

Очередной интерес к малокалиберной винтовке повышенной точности в конце 90-х возник уже у самих представителей силовых структур Российской Федерации. Снайперская винтовка СВ-99 разрабатывалась для нужд снайперов ФСБ, имевших необходимость использования такого оружия в городских условиях в помещениях ограниченного объёма для выполнения некоторых специфических задач (например, выведения из строя осветительных приборов). Основой снайперской «мелкашки» стали винтовка Би-7-2 и карабин «Соболь». Биатлонное прошлое новой винтовки оставило ей в наследство систему быстрой перезарядки, когда рукоятка затвора перемещается стрелком только прямым движением назад.

Ранний вариант винтовки СВ-99 с прицелом ПО4×34 Источник изображения: Журнал «Оружие»

Конструирование СВ-99 проходило под руководством В.Ф. Суслопарова, имевшего на Ижмаше богатый опыт работы с оружием под патрон кольцевого воспламенения. Ижевская винтовка оснащается разборной ложей, у которой отделяется приклад. Это позволяет укладывать весь комплект винтовки в малогабаритный кейс для скрытой транспортировки, а вместо приклада присоединять пистолетную рукоятку, получая компактный снайперский инструмент. Заказчику доступны варианты винтовки с деревянной либо пластиковой ложей, а также с правосторонним или левосторонним расположением рукоятки затвора.

Винтовки СВ-99.Сб0 и СВ-99.Сб0-02 с прицелом ПО 3,5×17,5П Источник изображения: kalashnikovconcern.ru

На вооружение ФСБ винтовку приняли в 2004 году, а в МВД и внутренних войсках — в 2005 и 2007 годах соответственно. Во всех случаях малокалиберная СВ-99 шла бок о бок со своей «старшей сестрой» СВ-98 нормального калибра. Таким образом, можно сделать вывод, что большинство силовых структур приняли на вооружение полноценный снайперский комплекс в составе боевой и тренировочной снайперских винтовок разработки ижевских конструкторов.

Винтовки СВ-98 и СВ-99 Источник изображения: Михин М.

При этом, как это часто случается с боевым оружием, разработанным на основе спортивных или охотничьих образцов, у него появляется свой гражданский вариант. В 2016 году широкой публике представили охотничий карабин Би-7-2-КО исп. 11, имеющий ложу, максимально схожую с боевым вариантом оружия и к тому же взаимозаменяемую со стандартными исполнениями. Конечно, охотникам не будет доступна комплектация глушителем и разборной ложей, но поклонники военного стиля смогут удовлетворить свои потребности.

Характеристики винтовок Наименование 56-П-851 ТОЗ-8 ТОЗ-12 СМ-2 ТСВ-1 СВ-99 Масса, кг 3,3 3,12 3-4 5 4,2 3,75 / 4,5 Ёмкость магазина, патронов 39 – – – 10 5 / 10 Длина, мм 946 1113 1020-1110 1118 1070 720 / 1030 Длина ствола, мм 645 640 600-640 680 300 350 Прицельная дальность, м 200-300 250 100 100 н/д 100

Источники и литература:

5,6-мм малокалиберные пулемёты системы Блюм. Описание. Воениздат. — М., 1937 Блюм М. Н. Малокалиберные пулемёты. Редиздат ЦС Осоавиахима СССР. — М., 1940 Юрчук С. П., Коноплев М. А. Материальная часть советского спортивного оружия. ДОСААФ. — М., 1966 Винтовка снайперская СВ-99. Руководство по эксплуатации СВ-99РЭ

Руслан Гук