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ЦАМТО

ВВС Индонезии приобретут истребители F-15EX и "Рафаль"

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F-15EX
F-15EX получился по-настоящему грозной машиной.
Источник изображения: Weapons of The World/YouTube

ЦАМТО, 19 февраля. В период с 2021 по 2024 гг. Военно-воздушные силы Индонезии приобретут истребители F-15EX американской корпорации Boeing и "Рафаль" французской компании Dassault Aviation.

Об этом, как сообщает KOMPAS.com, заявил 18 февраля начальник штаба ВВС Индонезии маршал авиации Фаджар Прасетьо (Fajar Prasetyo).

Выступая на ежегодном собрании руководства ВВС, Ф.Прасетьо также объявил, что будут приобретены военно-транспортные самолеты C-130J "Геркулес-2" и средневысотные ударные беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета (класс MALE).

Согласно итоговому документу встречи, Индонезия планирует закупить 36 самолетов "Рафаль" и восемь F-15EX, шесть из которых должны прибыть в страну уже к 2022 году.

Напомним, что Индонезия в течение длительного времени вела переговоры по закупке новых истребителей. Ранее сообщалось, что были подписаны контракты на российские Су-35С и американские F-16V "Вайпер", однако ни один из них так и не был финализирован.

Переговоры о покупке 36 истребителей "Рафаль" компании Dassault велись в течение всего прошлого года. В октябре министр обороны Индонезии Прабово Субианто посетил США, Австрию, Францию и Турцию.

Посол Индонезии в Соединенных Штатах Мухаммад Лютфи (Muhammad Lutfi) в ноябре 2020 года заявил о том, что Джакарта сможет получить истребители F-35 "Лайтнинг-2" не ранее чем через 9 лет, поэтому США предложили на первом этапе закупить истребители четвертого поколения.

О возможности приобретения в перспективе F-35 СМИ сообщили по итогам визита министра обороны Прабово Субианто в США.

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Су-35С
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