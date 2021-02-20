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Известия.ru

Эксперты сообщили о планах NASA исследовать Марс с помощью вертолета

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA/JPL-Caltech

Вместе с марсоходом Perseveranсe на Марс был доставлен небольшой вертолет, с помощью которого NASA планируют изучать планету с высоты нескольких метров. Об этом 19 февраля РЕН ТВ сообщили представитель Федерации космонавтики России Дмитрий Олиферович и член Русского космического общества Никита Матасов.

«В будущем такие дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни. Для пилотируемой марсианкой миссии миссия имеет огромное значение», — рассказали эксперты.

Они также отметили, что миссия на Марсе играет большое значение для всего человечества, так как марсоход будет искать следы прошлой жизни на планете.

Эксперты рассказали, что на борту марсохода стоит небольшой экспериментальный прибор Мокси, который необходим для добычи кислорода из атмосферы этой планеты. Также марсоход будет собирать пробы марсианской почвы, которые поместит в стерильные контейнеры.

«Его (кислорода. — Ред.) там немного, но присутствует. В будущем придется разрабатывать автономные системы жизнеобеспечения для марсианских колонистов», — добавил Олиферович.

Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.

Через час после посадки марсохода президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с этим событием.

Руководство госкорпорации «Роскосмос» 19 февраля также поздравило NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс.

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