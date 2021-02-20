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Российская газета

Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Корабли Тихоокеанского флота продолжают в море плановую отработку морских элементов, сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО.

Так, в заливе Петра Великого артиллерийскую стрельбу по воздушной цели провел большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц". Вместе с самолетам ИЛ-38 экипаж судна отразил атаку условного противника с воздуха, в частности выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-миллиметровых корабельных артиллерийских установок АК-100.

Ракетный катер ТОФ "Р-14" провел стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.

"Далее экипаж обеспечил противовоздушную оборону катера на переходе морем. Тактический фон для действия моряков создал противолодочный самолет ИЛ-38", - говорится в сообщении.

К отработке задачи также приступил экипаж еще одного ракетного катера Приморского соединения разнородных сил - "Р-18".


Ольга Журман (Владивосток)

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
АК-100
Ил-38
Пётр Великий
Р-14
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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