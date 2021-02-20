Россия представит новую комплексную систему борьбы с беспилотниками на выставке IDEX

Презентация "Новые подходы построения системы борьбы с БЛА" пройдет на стенде "Рособоронэкспорта" 22 февраля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) представит новую комплексную систему противодействия беспилотникам на международной оборонной выставке IDEX, которая пройдет в ОАЭ с 21 по 25 февраля. Об этом в пятницу сообщили в компании-спецэкспортере.

По данным "Рособоронэкспорта", публичная презентация "Новые подходы построения системы борьбы с БЛА" пройдет на стенде компании 22 февраля. "В рамках презентации специалисты "Рособоронэкспорта" представят новое комплексное решение компании - систему, способную эффективно противостоять действиям беспилотных летательных аппаратов, сочетающую средства радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО различных классов", - рассказали в компании.

По данным "Рособоронэкспорта", на выставке будут представлены комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", способный подавлять БПЛА на расстоянии до 20 км, комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика", которые ведут непрерывное наблюдение и создают над объектом защитный купол, способный отразить атаки не только отдельных беспилотников, но и их массированное применение с различных направлений и высот в радиусе не менее 3 км. Также будет представлено электромагнитное ружье "Пищаль" - одно из самых легких из имеющихся на рынке образцов, его вес составляет около 3,5 кг, а дальность подавления каналов управления и навигации БПЛА - 2 км.

В качестве ударной силы в рамках этой системы для физического уничтожения БЛА "Рособоронэкспорт" предлагает комплексы ПВО малой дальности, в частности зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М" и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) типа "Тор". Комплексы данных классов способны эффективно уничтожать различные средства воздушного нападения, в том числе БПЛА. ЗРПК "Панцирь-С1М" имеет ракетное и пушечное вооружение и уничтожает воздушные цели на дальности до 30 км и до 18 км по высоте.

В качестве решения задач ПВО последнего рубежа обороны будут продемонстрированы переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба" или "Игла-С", а также боевые машины отделения ПЗРК "Гибка-С", способные стрелять ракетами "Верба" или "Игла-С". Максимальная дальность уничтожаемых целей данными ПЗРК составляет 6 км, высота - 3,5 км.

"Комплексное применение предлагаемых средств РЭБ и ПВО при наличии системы разведки воздушного противника и под управлением средств автоматизации управления позволит осуществлять эффективное противодействие БПЛА любых классов", - подчеркнули в компании.