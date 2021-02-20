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Учения НАТО на Черном море носят антироссийскую направленность

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Источник изображения: vpk-news.ru

Совместные военные учения США и Турции в акватории Чёрного моря направлены против России.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ нашей страны, вблизи нашего черноморского побережья, тем самым угрожают миру и стабильности. Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Чёрном море не терпится найти врага. Это делают они зря», - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Провокационно прозвучали в данной связи высказывания чиновников Пентагона и Госдепартамента США, что этими учениями Вашингтон совместно с союзниками якобы способствует укреплению безопасности в Европе», - отметила Мария Захарова.

В МИД РФ уверены, что для укрепления безопасности в Европе Соединённым Штатам следовало бы повлиять на Киев в плане выполнения минских соглашений.

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Россия
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Военные учения
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