На верфи Fincantieri спущен на воду второй корвет для ВМС Катара

ЦАМТО, 19 февраля. Компания Fincantieri 13 февраля объявила о проведенной в ограниченном формате на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии технического спуска на воду второго корвета класса "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), "Дамсах" (Damsah).

Корвет заказан Министерством обороны Катара в рамках национальной программы модернизации ВМС.

Одновременно состоялась закладка киля четвертого корабля серии, "Сумайсимах" (Sumaysimah). Планируется, что поставка этих корветов заказчику будет выполнена в 2022 и 2023 гг., соответственно.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года в рамках двусторонних межправительственных соглашений Италии и Катара компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для постройки головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), началась в конце июля 2018 года, церемонии закладки киля состоялась в ноябре 2018 года, а спуска на воду – в феврале 2020 года. Ходовые испытания корабля начались в ноябре 2020 года. Как планируется, он будет передан заказчику до конца 2021 года.

Резка стали для постройки головного патрульного судна OPV (Offshore Patrol Vessel) в рамках соглашения началась в феврале 2019 года.

Как заявлено корвет класса "Доха" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корвета составит около 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т. Он будет оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD. Максимальная расчетная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. На борту предусмотрены места для размещения 112 человек.

Корвет сможет нести скоростные шлюпки RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на размещение одного вертолета NH-90. Предполагается, что в состав вооружения войдут 76-мм АУ Super Rapid, ВПУ с 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, ПУ Mk.49 ЗРК RAM, два ДУМВ "Марлин-WS" группы Leonardo.