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ЦАМТО

США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

ЦАМТО, 19 февраля. США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана. Это следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности, передает "РИА Новости".

Р.Миллс, пишет, что от лица правительства США уведомляет СБ ООН о том, что Вашингтон отзывает направленные ранее письма.

"Видение США заключается в том, что меры, указанные в параграфах 7, 8, а также с 16 по 20 резолюции 2231, остаются в силе", – говорится в письме.

В параграфе 7 резолюции 2231, которая регламентировала создание СВПД, говорится как раз об отмене действия резолюций, вводивших ряд санкций против Ирана, отмечает "РИА Новости".

В письме сказано, что положения санкционных резолюций 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929, которые отменила резолюция 2231, остаются аннулированными.

Как напоминает агентство, в августе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу о том, что Иран не исполняет положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД сочли тогда, что уведомление от США не имеет юридической силы, и выразили уверенность, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал тогда никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем, администрация Дональда Трампа полагала, что процесс запущен, и санкции против Ирана были восстановлены.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.

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