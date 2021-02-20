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ЦАМТО

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил деловой заход в Александрию

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 19 февраля. Экипаж новейшего российского боевого корабля – фрегата "Адмирал флота Касатонов", выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, завершил деловой заход в египетский порт Александрию.

Визит североморцев продолжался три дня в соответствии с планом международного военного сотрудничества. Вместе с фрегатом в порту находился спасательный буксир "Николай Чикер".

В первый день захода на борт корабля прибыла делегация российского посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет и Полномочным представителем России при Лиге арабских государств Георгием Борисенко. Для дипломатов была проведена экскурсия по фрегату.

Командование отряда также нанесло ряд протокольных визитов, а для личного состава были организованы автобусные экскурсии по Александрии с соблюдением противоэпидемического режима.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" и буксир "Николай Чикер" отошли от причалов египетского порта во второй половине дня 18 февраля и взяли курс в Средиземное море. В ближайшее время они будут действовать по плану дальнего похода в восточной части средиземноморья.

Ранее российский корабль совершил деловые заходы в Алжир и Грецию. Египет стал третьей страной региона, в порт которой зашел новейший фрегат, для которого нынешний дальний поход – первый в его истории. Корабль вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 30 декабря 2020 года.

До начала похода военные и гражданские моряки, а также морские пехотинцы и другие прикомандированные лица прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V", сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Алжир
Греция
Египет
Россия
Проекты
2020-й год
22350
СФ
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