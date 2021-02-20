Танк-робот на базе "Арматы" может быть создан в России - "Ростех"

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Боевой танк-робот может быть создан на тяжелой гусеничной платформе "Армата", но серийно производиться не будет, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"Из Т-14 можно сделать автономного боевого робота - большой и мощный беспилотный танк. Мы уже опробовали его в такой роли", - заявил Оздоев в интервью газете "Известия".

"Конечно, Т-14 не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий. Однако это хорошо демонстрирует высоту планки, которую мы себе поставили", - сказал топ-менеджер "Ростеха".

Он считает, что танк, подобный российскому Т-14 "Армата", не скоро появится у других стран.

"Помимо хорошей защищенности и огневой мощи эту машину выделяет ее "интеллект" - высокий уровень автоматизации, который дает экипажу больше возможностей на поле боя. Многие вещи, включая поиск целей, техника делает сама", - отметил Оздоев.

Как сообщал "Интерфакс", платформа "Армата" разработана концерном "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты и бронированной ремонтно-эвакуационной машины. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.