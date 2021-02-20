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Известия.ru

Президент США и Space X поздравили NASA с успешной посадкой марсохода

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Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода. Американский лидер побеседовал с и.о. главы ведомства Стивом Юрчиком. Президент отметил, что гордится достижением команды. Байден попросил Юрчика передать благодарность инженерам, передает телеканал «Известия». С NASA также связался глава отдела полетов Европейского космического агентства Дэвид Паркер. Коллег поздравили специалисты SpaceX. В корпорации уверены: миссия Perseverance будет успешной.

Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода. Американский лидер побеседовал с и.о. главы ведомства Стивом Юрчиком. Президент отметил, что гордится достижением команды. Байден попросил Юрчика передать благодарность инженерам, передает телеканал «Известия». С NASA также связался глава отдела полетов Европейского космического агентства Дэвид Паркер. Коллег поздравили специалисты SpaceX. В корпорации уверены: миссия Perseverance будет успешной.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
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