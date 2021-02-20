Глава "Янтаря": 2021-й будет годом модернизации кораблей для ВМФ России

Илья Самарин — о задачах, стоящих перед заводом, а также о том, как идет работа над большими "десантниками" для ВМФ РФ и будут ли достроены сторожевики проекта 11356

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде - единственное подобное предприятие в России, находящееся в незамерзающей части Балтийского моря. Специализируется на постройке фрегатов и больших десантных кораблей. Сравнительно недавно - летом 2020 года - его генеральным директором стал Илья Самарин. До этого он семь лет возглавлял 33-й судоремонтный завод в Балтийске. В своем первом интервью ТАСС он рассказал о задачах, стоящих перед заводом, а также о том, как идет работа над большими "десантниками" для ВМФ РФ и будут ли достроены сторожевики проекта 11356.

- Илья Сергеевич, какие главные итоги "Янтаря" в 2020 году?

- 2020 год был переломным. После долгого периода, в течение которого завод не сдавал заказы, нужно было экстренно выводить корабли в море. На сдаточную программу повлияла и пандемия. Особенно на траулер-сейнере проекта SK3101R "Василий Каплюк". Достаточно тяжело было собрать сдаточный экипаж.

Оборудование в значительной части иностранное. В условиях закрытых границ тем не менее завод справился, смог выполнить и все требования, связанные с ограничениями въезда в РФ, собрать экипаж, вывести корабль в море

Причем ходовые испытания были проведены всего лишь за пять суток, хотя на предыдущих траулерах этот период занимал месяц. Поэтому особенно радостным событием была сдача "Василия Каплюка", завершение серии, которая состояла из трех кораблей. Для завода это было знаковое мероприятие.

В 2020 году также удалось завершить ходовые испытания большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов", подписать приемный акт с заказчиком 15 декабря. Затем корабль готовился к переходу к месту постоянной дислокации и после Нового года совершил его.

- Ранее ходили слухи, что "ваш" 33-й завод (СРЗ, которым ранее руководил Самарин - прим. ТАСС) может войти в состав "Янтаря". Что сейчас можете сказать на этот счет?

- Этот вопрос находится в компетенции руководителя Объединенной судостроительной корпорации - слияние, поглощение, определение концепции. По моему мнению, это неплохая идея - в будущем консолидировать активы 33-го завода и "Янтаря". По крайней мере, будет снижена часть издержек, будет налажено более тесное взаимодействие. Сейчас много говорят о распределенной верфи. Слияние даст возможность использования распределенных активов в интересах как судоремонта, так и строительства. Мы очень тесно взаимодействуем. Используем док вместе. У 33-го СРЗ одни характеристики у двух доков, у нас - другие. Это позволяет нам взаимодействовать при решении задач.

- Как идет работа по двум БДК модернизированного проекта 11711? Есть ли трудности с ними?

- Трудностей нет. Но любому заводу-строителю хочется строить серийные корабли. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы мы не модернизировали, а получили серию, например, из 14 кораблей, чтобы заменить все десантные корабли прошлых лет постройки на новые. Да, модернизированные корабли проекта 11711 будут намного эффективнее и по водоизмещению, и по десантовместимости.

- Чем БДК модернизированного проекта 11711 отличается от стандартного?

- Если у стандартных водоизмещение порядка 6 тыс. тонн, то у модернизированных - на 40% больше. Больше главные размерения модернизированного корабля, в том числе длина, скорость чуть больше, мощность главной энергетической установки совершенно другая, потому что корабль больше. Увеличена дальность плавания. Естественно, больше экипаж. Десантовместимость по колесной технике увеличилась на 100%. Улучшено обеспечение навигационной составляющей.

- Как идет работа по двум корпусам проекта 11356 для ВМС Индии?

- Пока все идет в соответствии с теми условиями, которые были продекларированы в международном контракте. Если будут какие-либо изменения, они будут согласованы с заказчиком.

- Есть ли понимание, какой будет судьба шестого корпуса проекта 11356?

- Мы крайне заинтересованы, чтобы у этого корабля нашелся хозяин. Либо это будет инозаказчик, либо - и нам бы очень этого хотелось - наш ВМФ. Корпус корабля сформирован. При решении вопроса с главной энергетической установкой корабль можно было бы строить дальше. Соответствующие предложения были изложены заместителю министра обороны Алексею Криворучко при его визите на "Янтарь" в октябре прошлого года. Доведен ряд направлений, по которым корабль мог бы быть достроен. Мы ждем решение Минобороны.

- В Индии началось строительство двух корпусов проекта 11356. Как завод участвует в этой работе? Не собираетесь ли открывать представительство в Индии?

- Я не исключаю, что нас могут привлекать к решению некоторых технических вопросов. Открывать представительство мы не собираемся. Но при необходимости мы готовы командировать туда людей.

- Нет ли планов продолжения строительства серии проекта 11356 для ВМФ России? Позволяют ли мощности завода в случае необходимости развернуть такую работу?

- В ходе упомянутого визита на завод Алексея Криворучко мы среди других поставили вопрос о возможности дозагрузки "Янтаря". На сегодня загрузка есть на один-два года. Уже в конце 2021 года у нас освобождаются стапельные места. В принципе, мы можем дальше строить серию кораблей либо отдельные заказы. Поэтому мы себя и предлагали Министерству обороны как исполнителя контракта на два фрегата, либо это могут быть корветы. Но было бы намного эффективнее, если бы это была серия десантных кораблей.

Надо учитывать наши преимущества. Мы - единственная в России верфь, расположенная в незамерзающей части Балтийского моря. Значит, наши корабли могут проходить морские испытания и пополнять флот в любое время года. У завода есть своя сдаточная база и отлично выстроено взаимодействие с Балтфлотом. Военные корабли с высокой степенью технического насыщения - это наша специфика, сложившаяся за десятилетия выполнения гособоронзаказа. "Янтарь" традиционно осваивал самые передовые проекты и строил корабли крупными сериями. И сейчас, с учетом проводимой модернизации производства, мы можем делать это на высоком уровне. Кроме того, себестоимость нашей продукции - ниже, чем на других предприятиях.

- По линии гособоронзаказа на 2021 год какие работы вы планируете выполнить в плане ремонта?

- 2021-й будет годом модернизации кораблей. Мы должны ввести в строй исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в результате модернизации морского буксира, а также завершить глубокую модернизацию сторожевого корабля "Неустрашимый". Рассчитываем, что первым выйдет "Неустрашимый", а к концу года "Горигледжан". Дальше стоит задача завершить ходовые испытания судна обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода", заказчиком которого является Минпромторг.

Наш девиз: "Янтарь" - это качество, проверенное морем. В составе российского ВМФ сейчас служат многие наши корабли, и качество их проверено морем. Я всегда привожу в пример БДК "Саратов", который с декабря 1965 года находится в строю на Черноморском флоте, в декабре 2020-го отметили его юбилей. Это пример того, что "Янтарь" всегда строил надежные серийные корабли.

Беседовал Сергей Бабкин