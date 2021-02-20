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ТАСС

Сторожевой корабль "Неустрашимый" после модернизации вернется в состав флота в 2021 году

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Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый"
Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Чуприн

Кроме того, стоит задача завершить ходовые испытания судна обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода", рассказал гендиректор завода "Янтарь" Илья Самарин

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота после ремонта и модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) вернется в состав Военно-морского флота РФ в 2021 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Янтаря" Илья Самарин.

"2021-й будет годом модернизации кораблей. Мы должны ввести в строй исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в результате модернизации морского буксира, а также завершить глубокую модернизацию сторожевого корабля "Неустрашимый". Рассчитываем, что первым выйдет "Неустрашимый", а к концу года "Горигледжан", - сказал он.

По его словам, дальше стоит задача завершить ходовые испытания судна обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода", заказчиком которого является Минпромторг.

Сторожевой корабль "Неустрашимый" пришел на завод на ремонт и модернизацию в 2014 году. Сроки возвращения его в строй неоднократно переносились по ряду причин. Предполагалось, что это произойдет в 2017 году.

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Страны
Россия
Продукция
РС-20В
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
23700
БФ
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