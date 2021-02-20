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В России нашли новое применение самолетам «Открытого неба»

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские самолеты Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу будут применять для решения военных задач в Арктическом регионе. Такие подробности РИА Новости раскрыл Владимир Верба — генеральный конструктор концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), разработавшего аппаратуру наблюдения самолетов.

«Это и контроль заметности войск и объектов, картографирование, оценка ледовой обстановки на реках и в морях, что очень актуально для реализации Арктической программы», — объяснил он.

Верба указал, что бортовой радиотехнической комплекс Ту-214ОН похож на используемый в​ самолетах-разведчиках Ту-214Р, но его характеристики намеренно загрублены под требования договора. На презентации самолета в 2013 году в Вене эксперты отметили, что представленная российская система наблюдения «Открытое небо» с самолетом Ту-214ОН считается лучшей в мире, созданной в условиях ограничений, предусмотренных договором.

В январе источники РИА Новости утверждали, что самолеты переквалифицируют для других задач. Помимо разведывательных, в их число будет входить контроль защищенности собственных военных объектов, результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу, из которого страна вышла 22 ноября 2020 года. 15 января Россия начала процедуры по выходу из соглашения.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.


Кира Александрова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-214
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
Проекты
2020-й год
Арктика
Военные учения
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