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ТАСС

Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее

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Грунт астероида Рюгу
Грунт астероида Рюгу.
Источник изображения: JAXA

Капсула пролетела около 5 млрд км в космосе

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Капсула с японского космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") будет выставлена в музее в городе Сагамихара рядом с Токио. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Капсула пролетела расстояние порядка 5 млрд км в космосе. В настоящее время она пустая - все находившиеся в ней образцы грунты с астероида Рюгу изъяты учеными для последующего анализа.

Посмотреть на контейнер можно будет в период с 12 по 16 марта. Для этого требуется предварительная регистрация, а количество посетителей в день ограничено из-за коронавируса.

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому небесному телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Впоследствии она была доставлена в лаборатории Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) рядом с Токио.

Специалисты уже вскрыли капсулу и обнаружили внутри многочисленные частицы грунта. Они имеют темный цвет. К непосредственному анализу образцов после их предварительной сортировки в JAXA смогут приступить ориентировочно к лету этого года.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
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