Разработчик рассказал, где могут применить самолеты Открытого неба

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вооруженные силы РФ смогут применять существующую версию​ самолетов Открытого неба​ Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе, в частности,​ для контроля заметности​ своих войск и объектов,​ сообщил РИА Новости Владимир Верба - генеральный конструктор концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех), разработавшего аппаратуру наблюдения этих​ самолетов.

Как сообщали в январе источники РИА Новости, после выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН будут переквалифицированы для разведывательных целей,​ контроля защищенности собственных военных объектов, оценки​ результатов испытаний различных вооружений и эффективности учений. Отмечалось, что предварительное решения на этот счет принято.

"Безусловно, система, обладающая уникальными возможностями в области воздушного мониторинга, найдет применение в Вооруженных силах РФ для решения широкого спектра задач военного назначения. Это и контроль заметности войск и объектов, картографирование, оценка ледовой обстановки на реках и в морях, что очень актуально для реализации Арктической программы", - сказал Верба.

Конструктор уточнил, что концерн "Вега" изначально построил комплекс​ бортового оборудования​ Ту-214ОН "на принципах открытой архитектуры, позволяющих использовать его как в имеющемся составе, так и с дополнительной модернизацией". Например, в конструкцию радиолокатора самолета​ заложена возможность повышения его разрешения в 4-6 раз. В то же время Верба отметил, что​ официальное решение госзаказчика о модернизации самолетов​ в компанию пока не поступало.

Первый Ту-214ОН был передан Минобороны РФ в 2011 году, а второй — в 2014, но пройти международную сертификацию бортов​ удалось только в 2018 году, так как западные партнеры были резко против использования этих воздушных судов​ в рамках Договора по Открытому небу.

"По их мнению, бортовой радиотехнический комплекс позволял дооснастить самолет некими незадокументированными системами слежения. Хотя с технической точки зрения это невозможно: протоколом предусмотрена инспекция оборудования при проведении каждого наблюдательного полета. Только в 2018 году нам удалось успешно провести международную сертификацию Ту-214ОН и получить таким образом допуск к наблюдательным полетам. В апреле 2019 года самолет выполнил первые полеты над территорией США, а спустя полгода американцы приняли решение выйти из Договора по Открытому небу", - рассказал Верба.

Он отметил, что на презентации самолета в 2013 году в Вене эксперты единогласно отметили, что представленная российская система наблюдения "Открытое небо" с самолетом Ту-214ОН является лучшей в мире, созданной в условиях ограничений, предусмотренных договором.

Генконструктор​ добавил, что бортовой радиотехнической комплекс Ту-214ОН похож на используемый в​ "разведчиках" Ту-214Р, но его характеристики намеренно "загрублены" под требования договора. Аппаратура Ту-214ОН обеспечивает разрешение на местности в 30 сантиметров для изображений с фото- и видеокамер и в 50 сантиметров для инфракрасных датчиков. Также на самолете используется радиолокатор бокового обзора, что в комплексе с остальным оборудованием позволяет решать широкий спектр задач.

Главная цель самолетов в рамках​ ДОН – легальное наблюдение за​ военной инфраструктурой -​ базами, аэродромами, предприятиями оборонной сферы, чтобы не допустить незаметного наращивания той или иной стороной потенциала для развязывания войны.