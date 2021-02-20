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ТАСС

Ростех сообщил о готовности документации для изготовления образцов пистолета "Маркер"

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Госкорпорации Ростех
Госкорпорации Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

Самозарядный учебно-тренировочный пистолет внешне будет заметно отличаться благодаря яркой окраске на стволе и затворе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в ГК "Ростех") подготовил рабочую документацию для изготовления опытных образцов учебно-тренировочного пистолета "Маркер". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Опытно-конструкторская работа "Маркер", выполняемая АО "ЦНИИточмаш" в инициативном порядке, была начата в 2020 году. В настоящее время разработана рабочая конструкторская документация для изготовления опытных образцов и проведения предварительных испытаний", - сказали в пресс-службе.

Самозарядный учебно-тренировочный пистолет "Маркер" внешне будет заметно отличаться благодаря яркой окраске на стволе и затворе. Стрелять из "Маркера" можно будет не менее чем на 10 м, температурный режим работы составит от минус 5 до 30 градусов. Ресурс - не менее 2 тыс. выстрелов. Конструкция исключит возможность стрельбы боевыми патронами. Также будет невозможен выстрел в нештатных случаях, например, при падении заряженного оружия, выстрел от самовоспламенения патрона от нагрева оружия при стрельбе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
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