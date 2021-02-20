Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО

Автор цитирует слова нового министра обороны США о НАТО и уважении между членами альянса. Похоже, в этом заявлении он услышал обращение в адрес Анкары, которая давно недовольна организацией, резкими репликами и даже давлением со стороны некоторых партнеров. Но как быть Турции с С-400? И кто поможет восстать альянсу из пепла?

В статье, опубликованной во вчерашнем номере "Вашингтон пост" (Washington Post), одно высказывание министра обороны США Ллойда Дж. Остина III (Lloyd J. Austin III) о НАТО особенно привлекло мое внимание: "Команда достигает успеха только тогда, когда всем участникам доверяют, когда всех участников уважают. А наши товарищи по команде в рамках альянса (НАТО) не всегда чувствовали это уважение".

Действительно…

Что чувствовала Турция, член НАТО, когда ее союзник по НАТО и лидер альянса США годами оказывали поддержку ее врагу номер один - террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК)?

"Доверие" к товарищу по команде? Или "уважение" к себе от товарища по команде?

Жизнь альянса завершилась?

К сожалению, до последних нескольких недель НАТО была для каждого ее участника практически пустой организацией, которая не имела содержательного наполнения и не давала ни "доверия", ни "уважения".

Более того, даже говорилось о "завершении жизни" альянса. (Вспомним заявление президента Франции Макрона…). Судя по всему, с приходом Байдена в Белый дом НАТО вот-вот "восстанет из пепла", как мифологическая птица феникс…

Новый министр обороны США Остин III отмечает: "США не могут в одиночку выполнить свои обязанности. Вот почему мы верим в НАТО".

Когда глава Пентагона говорит о "послании, которое передаст своим коллегам" на встрече министров обороны НАТО, обращают на себя внимание следующие строки…

- Мы должны проводить совместные консультации, принимать совместные решения и действовать сообща.

- Я уверен, что сила США достигает пика, когда мы работаем в команде.

- Наши альянсы и партнерства - это стратегические преимущества, сравниться с которыми не может ни один из наших конкурентов.

- Именно поэтому свой первый звонок в качестве министра обороны я сделал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

- Я хотел, чтобы они знали, что Соединенные Штаты "вновь будут вести за собой", что "мы будем хорошими товарищами по команде".

- Коллективная безопасность - это общая обязанность. Необходимо создать сильные дееспособные силы.

- Действительно, задача альянса НАТО номер один - "сдерживать конфликты".

- Если это "сдерживание" не сработает, мы должны быть готовы сражаться и побеждать.

- Но… Сначала мы, конечно, должны вести необходимые переговоры.

- Чтобы альянс остался сильным в военном отношении, требуется "непоколебимая приверженность друг другу".

- Под руководством президента Соединенные Штаты вновь готовы взять на себя это обязательство.

- Мы готовы возродить наш альянс.

- Мы готовы "вести за собой".

- Трамповская Америка практически махнула на НАТО рукой.

- В этот период ЕС и Турция тоже утратили доверие к США.

- Теперь начинается новая эпоха. Мы можем назвать ее "Ренессансом НАТО".

- Каждый из вышеприведенных тезисов очень важен для Турции и является своего рода играющим джокером.

- Если эти карты правильно разыграть, они помогут Турции выиграть.

Но…

Это тоже "игра на доверии с двух сторон".

И…

Турция разыграла "карту доверия", для которой время было выбрано очень грамотно.

Поэтому я представляю ее отдельно. Это "карта Хулуси Акара"…

Карта Хулуси Акара

Европейский совет по международным отношениям - солидный аналитический центр.

Эта организация, возглавляемая бывшим премьер-министром Швеции Карлом Бильдтом (Carl Bildt), является респектабельным учреждением подобно Совету по международным отношениям в Америке.

А Аслы Айдынташбаш (Aslı Aydıntaşbaş) с многолетним опытом работы журналистом в Америке входит в число сотрудников Европейского совета по международным отношениям.

По ее информации из Вашингтона, предложенная министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром (Hulusi Akar) "критская формула" по российским системам противоракетной обороны С-400 произвела невероятный эффект. (Греция убрала закупленные у России С-300 в ангар на Крите.)

И в США, хотя официально этого не показывают, предложение Акара, оказывается, обсуждается.

Группа "обозленных на Турцию", у которой эмоции застилают разум, склоняются к тому, чтобы проигнорировать "критскую формулу" сейчас и положиться на время.

При этом более настоятельное и доминирующее мнение состоит в том, чтобы "Турция не изолировалась от Запада и не сближалась еще больше с Россией".

На самом деле, опять же, по имеющимся сведениям, администрация Байдена считает неправильным, что отношения с Турцией особенно во времена Трампа "основывались на интенсивном диалоге на уровне лидеров". Преобладает точка зрения, что более здоровым будет межинституциональный диалог.

Поэтому отношения с Турцией планировалось порядка полугода "держать на холостом ходу".

Однако…

Карта "критская модель", которую министр национальной обороны Хулуси Акар выложил на стол, похоже, не будет оставлена на суд времени.

Особенно когда крыша НАТО снова ремонтируется и под этой крышей претворяется в жизнь "хорошее командное товарищество, основанное на взаимном доверии и уважении", "критскую модель" нельзя игнорировать.

Так что критская модель по С-400 предложена в правильное время.

Гюнери Дживаоглу (Güneri Cıvaoğlu)