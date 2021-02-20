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ТАСС

Марсоход Perseverance испытает оборудование для новых миссий

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Марсоход Perseverance
Марсоход Perseverance.
Источник изображения: © J. Krohn/NASA via AP

Ранее американский марсоход успешно совершил посадку на Красной планете и почти сразу переслал два снимка

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Марсоход Perseverance ("Настойчивость") доставил на Марс новое оборудование, которое в случае успешных испытаний может пригодится при приземлении новых аппаратов. Об этом заявил в четверг временно исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Юрчик.

"Каждый раз, когда мы успешно осуществляем новую миссию с новыми инструментами, мы узнаем что-то новое, - сказал он во время трансляции приземления марсохода, отвечая на вопрос о научном значении миссии. - В рамках этой мы также испытываем новое оборудование - вертолет для полетов над поверхностью Марса. Это пока еще экспериментальная модель. Если все пройдет успешно, мы сможем использовать его для дополнительных наблюдений во время миссий, а в будущем - для разведки места для посадок новых марсоходов".

Perseverance также соберет образцы грунта на Марсе, которые затем доставит на Землю, напомнил Юрчик. "Так что это будет поразительная миссия - первое путешествие на Марс и обратно", - отметил он.

Юрчик также поблагодарил команду, управлявшую полетом и приземлением марсохода. "Они успешно справились со всеми трудностями, которые стояли перед ними, и все это в условиях пандемии коронавируса", - сказал он.

Ранее американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Красной планете и почти сразу переслал два снимка.

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