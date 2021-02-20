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ТАСС

SpaceX поздравила NASA с посадкой марсохода Perseverance

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: @elonrmuskk

Ранее марсоход успешно совершил посадку и почти сразу переслал два снимка

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска поздравила в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной посадкой на поверхность Марса аппарата Perseverance ("Настойчивость").

"Добро пожаловать на Марс, Perseverance, - говорится в публикации SpaceX в Twitter. - Поздравляем NASA и лабораторию реактивных двигателей [американского космического ведомства]. Еще одна успешная миссия на Красную планету".

Ранее марсоход Perseverance успешно совершил посадку в районе кратера Йезеро и почти сразу переслал два снимка. После этого, как ожидается, начнется проверка всех систем и оборудования марсохода. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

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