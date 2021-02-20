ВДВ получат универсальную десантируемую бронетехнику

Замкомандующего ВДВ Анатолий Концевой также рассказал, что в Воздушно-десантных войсках в 2021 году сформируют роты радиоэлектронной борьбы и роты беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска получат на вооружение унифицированную десантируемую боевую технику на едином бронированном гусеничном и колесном шасси, сообщил замкомандующего ВДВ Анатолий Концевой в интервью газете "Красная звезда".

"В соответствии с концепцией развития вооружения и техники ВДВ планируется создание и принятие на вооружение унифицированной, авиатранспортабельной и десантируемой боевой техники на едином бронированном гусеничном и колесном шасси", - сказал генерал-майор.

По его словам, предполагается, что воздушно-десантный компонент будет оснащаться гусеничной техникой, способной десантироваться парашютным способом на базовом шасси боевой машины десанта БМД-4М и бронетранспортера БТР-МДМ. "Десантно-штурмовой компонент планируется оснащать боевой машиной десанта, защищенным автомобилем "Тайфун-ВДВ" и другими специальными транспортными средствами", - уточнил он.

Замкомандующего пояснил, что в настоящее время автоматизированная система ВДВ представляет собой мобильно-стационарную систему управления на основе средств управления и связи, разработанных в рамках АСУ "Полет-К" и "Андромеда-Д". "Степень автоматизации полевых пунктов управления современными комплексами связи и АСУ максимально высокая - все командные пункты (от командования ВДВ до батальона включительно) оснащены комплектами автоматизированной системы управления "Андромеда-Д", - сказал Концевой.

Он отметил, что в ВДВ создается базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления на бронированном гусеничном и защищенном колесном шасси. "Принятие их на вооружение позволит обеспечить информационно-техническое взаимодействие автоматизированной подсистемы управления ВДВ с автоматизированной системой управления всех видов и родов войск Вооруженных сил России", - сказал он.

"В этом году по ГОЗ спланирована поставка в войска двух комплектов боевых машин БМД-4М. Таким образом, количество десантно-штурмовых (парашютно-десантных) батальонов в войсках, оснащенных БМД-4М, возрастет до 12. Кроме того, на вооружение поступит более 250 единиц современных и модернизированных образцов вооружения и техники и более 10 тыс. средств десантирования. Генерал отметил, что в 2020 году в войска поступило порядка 400 новых и модернизированных образцов вооружения и техники, а также более 22 тыс. средств десантирования и парашютных систем. Это позволило довести оснащенность войск современными образцами до показателя более 72%.

Новые подразделения беспилотников и радиоэлектронной борьбы

Концевой рассказал, что в Воздушно-десантных войсках в 2021 году сформируют роты радиоэлектронной борьбы, а также роты и взводы беспилотных летательных аппаратов.

"В целях дальнейшего наращивания боевого состава войск в 2021 году будут сформированы роты радиоэлектронной борьбы, роты и взвода беспилотных летательных аппаратов. Это позволит серьезно повысить суммарный боевой потенциал ВДВ", - сказал Концевой.

По его словам, сейчас принимаются меры по повышению боевых возможностей ВДВ как самодостаточного мобильного компонента ВС РФ, способного оперативно реагировать на любые возникающие военные угрозы. Концевой подчеркнул, что таким образом продолжается совершенствование разведывательно-огневых возможностей соединений за счет оптимизации состава сил и средств разведки и поражения и завершения формирования подразделений беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

Генерал-майор сказал, что в 2020 году завершился эксперимент по формированию соединений нового типа, подтвердивший эффективность применения десантно-штурмовых соединений на вертолетах. "Как показала практика, за счет высокой аэромобильности они способны вести высокоманевренные действия на большом пространстве и выполнять задачи в различных физико-географических условиях. В дальнейшем предполагается во всех десантно-штурмовых бригадах и полках создать десантно-штурмовые батальоны нового типа, - сказал генерал.