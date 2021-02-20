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РИА Новости

В ожидании премьеры. Выстрелит ли АК-19 в Эмиратах?

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Новый автомат Калашникова АК-19
Новый автомат Калашникова АК-19.
Источник изображения: © Фото : концерн "Калашников"

Долговечность, доступная цена, совместимость с натовскими патронами. Все это достоинства нового автомата российского концерна "Калашников". Сможет ли АК-19 потеснить конкурентов? Некоторые ответы может дать оружейная выставка IDEX 2021.

Мировая премьера от российского концерна "Калашников": новый флагманский автомат АК-19 будет представлен в Абу-Дади на выставке IDEX 2021, которая откроется 21 февраля. Это экспортный вариант усовершенствованного автомата АК-12 под патрон НАТО калибра 5,56×45 мм. У них много общего — от L-образного регулируемого приклада до новой конструкции пистолетной рукоятки и прицела, они имеют одинаковую длину ствола и практически идентичны друг другу по весу и общей длине. Но есть всего несколько различий, одно из них — новый пламегаситель. Новинка — одна из попыток "Калашникова" завоевать широкое присутствие на международном рынке оружия, расширив список клиентов, в первую очередь в развивающихся странах, пишет журнал The National Interest.

Впервые автомат АК-19 был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Он весьма хорош, прост и надежен, поскольку вобрал в себя все лучшее от АК-12, а еще у стрелка – и это очень важно — не возникает ощущения утомления от работы с новым автоматом, говорят российские военные эксперты.

Автомат оснащен планками Пикатинни (кронштейн с рельсовым креплением для легкой установки прицелов и другого оборудования), облегченным телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Новый автомат весит чуть более 3,3 килограмма при длине ствола 415 миллиметров. И у него очень хорошие экспортные перспективы, потому как он совместим со стандартом НАТО.

В 1980 году страны альянса сошлись на том, что единый стандарт для патрона будет 5,56 х 45 мм. Сегодня он используется в большом количестве государств, которые были европейскими колониями в XX веке и где заводские мощности подстроены для производства патронов этого калибра. Появление российского оружия под такой стандарт будет способствовать его распространению в этих странах, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

А о надежности бренда "Калашников" говорить много не приходится. Об этом красноречивее всяких журналистских слов свидетельствует присутствие автомата на гербах ряда стран и денежных единицах. Вряд ли нечто сомнительное помещают на государственных символах, верно?

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
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