В НАТО проведено стратегическое штабное учение по ПВО и ПРО.

16-17 февраля в НАТО проведено стратегическое штабное учение "IAMD" (Integrated Air and Missile Defence) по противовоздушной и противоракетной обороне. Мероприятие является одним из этапов более крупного учения "STEADFAST ARMOUR".

Участниками "IAMD" были командования ударных сил ВМС (STRIKFORNATO), союзных ВВС (AIRCOM), союзных ВМС (MARCOM) и национальные органы управления, которые общались по видеосвязи. Штаб руководства располагался в командовании ОВВС НАТО на авиабазе Рамштейн в Германии.

Поддержку в проведении учения "IAMD" обеспечили объединенное командование ВС США в Европе и Агентство ПРО США.

В ходе мероприятия военачальники альянса различного ранга выполняли задачи по согласованию действий национальных сил и средств ПВО/ПРО и объединению их в единую систему для прикрытия зоны ответственности НАТО.