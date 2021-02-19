Ротация контингента армейской авиации США в Европе начнется в конце февраля

Командование сухопутных войск США в Европе и Африке раскрыло подробности очередной ротации группировки армейской авиации (АА), развернутой в Восточной Европе в рамках операции "Atlantic Resolve".

В ходе ротации 101-ю бригаду АА 101-й воздушно-штурмовой дивизии сменит 1-я бригада АА 1-й пехотной дивизии. Новый контингент будет насчитывать около 1,8 тыс. военнослужащих, 50 вертолетов UH-60 и HH-60, 10 CH-47 Chinook, 25 AH-64 Apache и 1,8 тыс. единиц техники и оборудования.

Прибытие техники на морском транспорте начнется уже в конце февраля в порты Дюнкерк (Франция) и Александруполис (Греция). Основная часть группировки будет размещаться в Германии с передовым присутствием в Латвии, Польше и Румынии. Все ротационные мероприятия завершатся к апрелю.