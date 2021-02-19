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Словенцы представили проект водородного пассажирского самолета

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Miniliner
Miniliner.
Источник изображения: Pipistrel

Словенская компания Pipistrel завершила исследовательские работы по проекту водородного пассажирского самолета Miniliner, который планируется использовать на ближних маршрутах. Согласно сообщению компании, работы проводились по проекту UNIFIER19, в котором также принимали участие Миланский политехнический университет и Делфтский технический университет.

Экологические требования к авиации с каждым годом ужесточаются и разработчикам летательных аппаратов приходится искать новые технические решения, которые бы позволили снизить влияние летательных аппаратов на глобальное изменение климата. По этой причине многие компании в мире занимаются разработкой электрических и гибридных самолетов, вредные выбросы которых будут значительно ниже современных лайнеров.

Водородные электрические самолеты считаются практически экологически нейтральными, поскольку единственным продуктом, выделяющимся при работе водородных топливных элементов, является вода. Разработка самолета Miniliner по проекту UNIFIER19 при финансовой поддержке Евросоюза в рамках общеевропейской программы Clean Sky 2. Она подразумевает создание новых видов экологичных и экономичных летательных аппаратов.

Перспективный водородный пассажирский самолет Miniliner будет рассчитан на перевозку 19 пассажиров. Разработчики рассчитывают, что он сможет использовать для взлета и посадки полосы длиной не более одного километра, включая и аэродромы с травяным покрытием. Miniliner разрабатывается для использования на маршрутах протяженностью от 200 до 1000 километров. Начать коммерческую эксплуатацию нового самолета планируется в 2028-2030 году.

Предварительный эскизный проект предполагает разработку низкоплана с четырьмя электромоторами. Два из них с тянущими воздушными винтами будут расположены над крылом ближе к его корню. Еще два электромотора с небольшими толкающими воздушными винтами разработчики намерены разместить на выгнутых кверху винглетах на крыле. Хвостовое оперение будет выполнено двухкилевым с килями, размещенными на законцовках горизонтального оперения.

Другие подробности о перспективном водородном пассажирском самолете пока не раскрываются.

В сентябре прошлого года американская компания ZeroAvia провела первые летные испытания водородного пассажирского самолета HyFlyer с подключенными водородными баками. Новый самолет создан на базе Piper M350. Летательный аппарат рассчитан на перевозку шести пассажиров.

Василий Сычёв

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Словения
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