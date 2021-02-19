ВВС США задумались о замене истребителей F-16

ВВС США запустили исследовательскую программу, по итогам которой военные намерены определить оптимальный состав тактического авиационного флота. Как пишет Aviation Week, в рамках этой же программы военные намерены оценить целесообразность замены истребителей F-16 Fighting Falcon новыми боевыми самолетами. Исследовательскую программу планируется завершить к началу 2023 финансового года (начнется 1 октября 2022 года).

Истребители F-16 стоят на вооружении США с 1979 года, а версии F-16C/D стали поступать в войска с 1984 года. Изначально срок службы самолетов был определен в восемь тысяч летных часов. Предполагалось, что истребители этого типа простоят на вооружении до 2025 года, а затем будут постепенно заменены новыми F-35A Lightning II. Однако в 2018 году военные объявили о продлении срока службы этих самолетов по меньшей мере до 2050 года.

Истребитель F-16 был разработан американской компанией General Dynamics в первой половине 1970-х годов. С 1993 года их производством и модернизацией занимается компания Lockheed Martin, выкупившая авиастроительное подразделение General Dynamics. Сегодня F-16 является вторым по массовости американским истребителем после F-4 Phantom II.

При длине 15 метров, размахе крыла 9,45 метра и высоте 5,1 метра максимальная взлетная масса F-16 составляет 21,8 тонны. Самолет может развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет 1,7 тысячи километров. Истребитель вооружен шестиствольной пушкой калибра 20 миллиметров и оснащен девятью точками подвески для авиационных ракет и бомб общей массой до 7,7 тонны.

О том, что ВВС СЩА рассматривают возможность разработки нового самолета на замену F-16, объявил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. По его словам, речь идет о самолете, который можно будет условно отнести к поколению 4+ или 5-. Новая машина должна будет получить бортовые системы с открытой архитектурой и возможность быстрого обновления программного обеспечения.

Истребитель будет выполнять те же задачи, что и F-16, но по некоторым характеристикам будет превосходить Fighting Falcon. Новый истребитель будет полностью проектироваться в «цифре» аналогично учебному самолету eT-7A Red Hawk и истребителю нового поколения NGAD.

Василий Сычёв