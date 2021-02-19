В России создали специальные армейские пайки для спецподразделений

Также Минобороны разрабатывает специальные рационы для военнослужащих, находящихся в климатических условиях Сирии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специальные армейские пайки для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), подразделений специального назначения и морской пехоты будут поставляться в войска в 2021 году. Об этом сообщил начальник управления (продовольственного) департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете "Независимое военное обозрение".

"В нынешнем году мы сделали и будем поставлять в войска рацион под требования ВДВ, подразделений специального назначения и морской пехоты. Его особенность в компактности и наполнении", - сказал он. Нихельман уточнил, что индивидуальный паек спецназовца стал в два раза компактней, а по питательности - значительно лучше.

"В свое время в Чечне при обследовании схронов боевиков мы находили много шоколада. "Сникерсы" буквально лежали коробками. Почему? Такой батончик легко съесть, а эффект от его употребления дает силы. В новых "спецрационах" это учтено. У нас большое количество продуктов, содержащих углеводы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных боевых действий очень важно", - пояснил он

Начальник управления отметил, что также Минобороны разрабатывает специальные рационы для военнослужащих, находящихся в климатических условиях Сирии.

"Работа по таким индивидуальным рационам идет с институтами питания и медицины. Основная проблема - обезвоживание организма и авитаминоз. Нам необходим был рацион, насыщенный витаминами. Это фактически изотонический спортивный напиток - изотоник. В нем вода и минеральные соли. Это позволяет компенсировать высокое потоотделение и потерю влаги нашими военнослужащими. Главная задача - сохранить влагу и не допустить ее выход из организма", - сказал он.

Нихельман подчеркнул, что в отличие от пайков, создаваемых странами НАТО, срок годности которых составляет до пяти лет, российские рационы хранятся два года в силу отсутствия химикатов. "Отличие наших пайков еще и в том, что те же натовские могут храниться до пяти лет. Представляете, что такое хранить продукты пять лет. Это сколько там консервантов находится? Не секрет, что они вызывают различные негативные последствия для здоровья. Мы не сторонники такого подхода, не делаем продукты с большим добавлением химии. Наш паек хранится максимум два года. При этом он постоянно расходуется по мере проведения мероприятий боевой подготовки воинскими подразделениями, так что на складах всегда свежий запас", - подчеркнул он.

Пайки с разогревом

Специалисты разрабатывают для Минобороны новую упаковку для пайков, в которой еда будет разогреваться от движений солдата. "Мы изменим саму упаковку продукта. Вместо привычного ламистера - это ламинированный алюминий, именно в такой упаковке вы видите сегодня общедоступный армейский набор - мы переходим на новую полимерную упаковку. Такие консервы проще разместить в одежде и разогреть, даже просто активно перемещаясь на местности. Достал пюреобразное, высоко калорийное и витаминизированное блюдо, кусочек вяленого мяса и побежал дальше", - сказал Нихельман.

Он отметил, что Минобороны ведет работу по созданию таких продуктов совместно со специалистами Военно-медицинской академии и ведущими производителями страны.

Купорос вместо карбида

Нихельман рассказал, что изменится и сам принцип разогрева пищи: вместо карбида в качестве горючего будет применяться купорос.

"В странах НАТО паек разогревается карбидом. Он выделяет горючий газ. Если вдруг внутри боевой машины прокололось два-три пайка, начинается взрывоопасная реакция. Мало ли, от электрики закоротило. Мы переходим на купорос. Упаковка продукта идет с двойным дном. Внутри - рацион питания, второй контур - медный купорос. Схлопываем и начинается химическое разогревание. Безвредное, без запаха, с очень большой отдачей термического тепла. В итоге никакого огня, воспламенений и вредных газов", - пояснил он.

Важен климат

Нихельман отметил, что с 2021 года началась разработка пайков в зависимости не от рода и вида Вооруженных сил, а от климатических условий, где действуют военнослужащие.

Он пояснил, что идея изменить принцип разогрева пищи возникла из-за того, что в северных регионах сухое горючее показало свою неэффективность.

"Мы столкнулись с условиями холодной Арктики и жаркой Сирии. На Севере необходимо, чтобы упаковка консервированных продуктов была несколько иной, а само ее наполнение в виде пюре или сублимированных (вяленых) продуктов. Это необходимо для того, чтобы солдат мог быстро разогреть и быстро употребить еду. Выяснилось, что при минус пятидесяти градусах практически невозможно разогреть обычную консервную банку сухим горючим", - сказал он.

"Это как готовить шашлык на морозе. Попробуйте сделать его даже при минус 15 градусах. У Вас мясо снизу будет подгорать, а сверху - обмерзать. То же самое и с пайком. Как съесть в таких условиях замороженную тушенку? Представляете, боец попал в такие условия? А мы должны обеспечить ему выполнение задачи", - отметил начальник управления.

Переход на пластиковую посуду

Российские военнослужащие начнут использовать пластиковую посуду, фляжки и кружки вместо алюминиевых. "С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего "Ратник" каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка", - сказал Нихельман.

Он пояснил, что фляжка может вставляться в специальную алюминиевую основу, в которой можно будет разогревать еду. "Все это очень компактное - фактически трансформер, как матрешка, и имеет специальные надежные крепления к экипировке бойца", - подчеркнул он.