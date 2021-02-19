Войти
Известия.ru

НАТО увеличит миссию в Ираке до 4 тыс. человек

237
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/John Thys

Министры обороны стран НАТО решили увеличить численность миссии альянса по подготовке армии Ирака в восеь раз. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Как уточняется, миссию увеличатся с 500 до 4 тыс. человек.

«Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тыс. человек», — отметил он по итогам видеоконференции глав минобороны стран-союзниц. Трансляция мероприятия ведется в официальном аккаунте НАТО в Twitter.

Ранее в этот же день стало известно, что министры обороны стран НАТО на видеоконференции в четверг, 18 февраля, не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая.

27 января Йенс Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран — участниц альянса, в том числе в связи с политикой России. Он также заявил, что международному порядку, основанному на правилах, демократическому строю и ценностями стран — членов Североатлантического альянса «брошен вызов».

26 января президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил намерение взаимодействовать с альянсом по Ираку, Афганистану и России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
20.11.2020
Российский агент задал ФБР неразрешимую загадку
19.11.2020
США оставят по 2,5 тыс. военных в Афганистане и Ираке к 15 января
09.04.2019
Parlamentn listy (Чехия): если бы у НАТО не было России, пришлось бы ее придумать
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
18.09.2009
Потенциал перемен
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 06:42
  • 3
"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом
  • 19.02 06:37
  • 33
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 19.02 05:41
  • 1
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
  • 19.02 05:04
  • 6
Лозунги упреждающего удара
  • 19.02 01:39
  • 25
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 19.02 01:06
  • 1
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 19.02 01:06
  • 1
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 19.02 01:04
  • 1
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021
  • 19.02 00:55
  • 120
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 19.02 00:43
  • 1
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 19.02 00:39
  • 1
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"
  • 18.02 23:24
  • 15
В США объяснили создание аналога Су-57
  • 18.02 22:42
  • 3
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 22:41
  • 3
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 22:38
  • 4
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби