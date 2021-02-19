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«Арджун» поступает в бронетанковые войска Индии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-Министр Индии Нарендра Моди торжественно передал вооруженным силам основной боевой танк Arjun MK-1A. Новая модель имеет ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущим поколением.

Об этом сообщает The Indian Express. «Арджун» важен для страны в том числе тем, что разработан и производится в Индии. Индийский танковый парк все еще в немалой степени состоит из иностранной техники, но с 2004 года первые «Арджуны» начали поступать в войска.

Танк вооружен орудием калибра 120 мм, спаренным с пушкой 7.62 мм пулеметом и зенитным пулеметом калибра 12.7-мм. Оснащен цифровой СУО, стабилизатором прицела для любых условий освещения и динамической броней. 

Новая версия танка имеет 14 существенных доработок по сравнению с базовой версией, но одно из самых важных улучшений – возможность в перспективе вести огонь ракетами.

Заказано 118 новых машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Arjun Mk II
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