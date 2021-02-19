Саморазогревающиеся консервы и малогабаритные пайки

Минобороны получит новые рационы питания для ВДВ, Морской пехоты и спецназа

О том, что меняется в организации питания бойца, ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ в канун 321-летия продовольственной службы рассказал начальник управления (продовольственного) Департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей НИХЕЛЬМАН.

– Наша служба отвечает не только за то, чтобы солдат или офицер просто поел, но и за то, чтобы паек был вкусным и калорийным. Во времена СССР ассортимент продуктов, входящих в продовольственный паек, был значительно скуднее современного, соответственно и количество приготовляемых блюд было небольшим. Сегодня мы работаем над тем, чтобы прием пищи в полевых условиях доставлял удовольствие, а военнослужащий был способен выполнить поставленную задачу в любых условиях.

Сбалансированное и рациональное питание личного состава Вооруженных сил осуществляется с учетом применения ряда действующих норм. Это замена одних продуктов другими в зависимости от холодного или теплого периода года. В результате ассортимент продовольствия значительно расширен, в него дополнительно введены сало-шпик, булочки, кексы, пряники, консервы овощные закусочные, консервы бобовые, вареники, увеличены нормы выдачи фасоли и макаронных изделий высшего сорта. Стали использоваться различные виды мясопродуктов: сосиски, сардельки, печень, сердце, пельмени, а также продукты в упаковке, предназначенной для индивидуального употребления. Речь о соках, молоке и кисломолочных продуктах, масле и плавленом сыре.

В войсковое питание в частях введены элементы «шведского стола» что позволяет, исходя из предпочтений военнослужащего в еде, сделать самостоятельный выбор из расширенного ассортимента приготовляемых блюд, питающийся, кроме выбора первого и второго блюд, может сформировать из отдельных продуктов собственный салат с различными наполнителями и соусами.

– Это все понятно, но если мы говорим об индивидуальном питании в различных условиях?

– Работа по изменению рационов питания ведется непрерывно в связи с изменяющимися требованиями к пищевым продуктам, ГОСТам и пожеланиями питающихся. Пайки для различных контингентов разработаны с учетом выполняемых ими задач.

В прошлом году в целях улучшения питания летного состава исходя из изменившихся условий выполнения задач и режима служебной деятельности управлением (продовольственным) Департамента ресурсного обеспечения совместно с Главным военно-медицинским управлением Минобороны и командованием Воздушно-космических сил разработан новый современный бортовой паек, удовлетворяющий потребности летного состава экипажей при выполнении ими боевых и специальных задач.

Бортовой паек выполнен с расширенным ассортиментом консервированных блюд. В его состав включены блюда с улучшенной рецептурой, готовые к употреблению, в современных эргономичных упаковках, открывающихся без применения специальных приборов. Бортовой паек разработан в шести вариантах комплектования в целях улучшения ассортимента блюд.

– И как его оценили?

– Раньше пилоту выдавали продукты питания набором со склада. Сегодня это четко сбалансированный набор консервированных сублимированных продуктов, он занимает мало места, легко разогревается и имеет очень сбалансированный состав микроэлементов. Набор создавался с учетом пожеланий и предпочтений самих военнослужащих. Рацион рассчитан и выдается на каждые четыре часа полета. То есть при выполнении длительных заданий наши пилоты могут питаться практически, как в наземной столовой.

Кроме того, раньше рацион питания был рассчитан на трехразовый прием пищи.

Но как его поделить? Сегодня это раздельные решения. Так, в прошлом году был разработан и поставлен в войска промежуточный рацион питания – завтрак, обед, ужин. Это позволяет порционно кормить военнослужащих в ходе полевых выходов или выполнения боевых заданий.

В нынешнем году мы сделали и будем поставлять в войска рацион под требования Воздушно-десантных войск, подразделений специального назначения и морской пехоты. Его особенность в компактности и наполнении. Индивидуальный паек спецназовца стал в два раза компактней, а по питательности значительно лучше. В свое время в Чечне при обследовании схронов боевиков мы находили много шоколада. «Сникерсы» буквально лежали коробками. Почему? Такой батончик легко съесть, а эффект от его употребления дает силы. В новых «спецрационах» это учтено. У нас большое количество продуктов, содержащих углеводы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных боевых действий очень важно.

Также с этого года мы начали разработку пайков, отталкиваясь не от родов-видов Вооруженных сил, а от климатических условий, где действуют наши военнослужащие.

– Что это значит?

Современный армейский паек сориентирован на получение военнослужащим необходимого количества калорий и витаминов. Фото Дарьи Любовик

– Мы столкнулись с условиями холодной Арктики и жаркой Сирии. На Севере необходимо, чтобы упаковка консервированных продуктов была несколько иной, а само ее наполнение в виде пюре или сублимированных (вяленых) продуктов. Это нужно для того, чтобы солдат мог быстро разогреть и быстро употребить еду. Выяснилось, что при –50 градусах практически невозможно разогреть обычную консервную банку сухим горючим. Это как готовить шашлык на морозе. Попробуйте сделать его даже при –15 градусах. У вас мясо снизу будет подгорать, а сверху обмерзать. То же самое и с пайком. Как съесть в таких условиях замороженную тушенку? Представляете, боец попал в такие условия? А мы должны обеспечить ему выполнение задачи.

Это привело к тому, что мы изменяем саму упаковку продукта. Вместо «привычного» ламистера – это ламинированный алюминий, именно в такой упаковке вы видите сегодня общедоступный армейский набор, мы переходим на новую полимерную упаковку. Такие «консервы» проще разместить в одежде и разогреть, даже просто активно перемещаясь на местности. Достал пюреобразное, высококалорийное и витаминизированное блюдо, кусочек вяленого мяса и побежал дальше. Над созданием таких продуктов мы сегодня работаем со специалистами Военно-медицинской академии и ведущими производителями страны.

Кроме того, мы меняем сам принцип разогрева пищи. В странах НАТО паек разогревается карбидом. Он выделяет горючий газ. Если вдруг внутри боевой машины «прокололось» два-три пайка, начинается взрывоопасная реакция. Мало ли, от электрики закоротило. Мы переходим на купорос. Упаковка продукта идет с двойным дном. Внутри – рацион питания, второй контур – медный купорос. Схлопываем, и начинается химическое разогревание. Безвредное, без запаха, с очень большой термической отдачей. В итоге никакого огня, воспламенений и вредных газов.

– Вы рассказали о специализированных пайках для Арктики, а что с Сирией?

– Работа по таким индивидуальным рационам идет с институтами питания и медицины. Основная проблема – обезвоживание организма и авитаминоз. Нам необходим был рацион, насыщенный витаминами. Это фактически изотонический спортивный напиток – изотоник. В нем вода и минеральные соли. Это позволяет компенсировать высокое потоотделение и потерю влаги нашими военнослужащими. Главная задача – сохранить влагу и не допустить ее выход из организма.

Отличие наших пайков еще и в том, что те же натовские могут храниться до пяти лет. Представляете, что такое хранить продукты пять лет? Это сколько там консервантов находится? Не секрет, что они вызывают различные негативные последствия для здоровья. Мы не сторонники такого подхода, не делаем продукты с большим добавлением химии. Наш паек хранится максимум два года. При этом он постоянно расходуется по мере проведения мероприятий боевой подготовки воинскими подразделениями, так что на складах всегда свежий запас.

– Различается ли солдатская кухня в разных регионах России – в арктических, южных, приморских и т.д.?

– Приготовление пищи военнослужащим осуществляется в соответствии с нормами продовольственных пайков, а также разработаны рационы для различных условий выполнения задач, в том числе и для особых климатических условий. Кроме того, для отдельных подразделений, выполняющих специфические задачи по своему роду деятельности, а также в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях нормами продовольственного обеспечения предусмотрена выдача дополнительных продуктов питания в целях восполнения энергозатрат, расход которых в условиях холодного климата выше, чем в умеренной климатической зоне. Арктический рацион питания военнослужащих для каждого военнослужащего увеличен на 2 тыс. килокалорий. Помимо стандартного набора в продуктовый паек включаются бутерброды с высококалорийной колбасой, фруктовый компот, шоколад с высоким содержанием какао, карамель и сладкий чай.

Конкурсы армейских поваров направлены на повышение качества приготовления пищи. Фото с сайта www.mil.ru

– В последнее время приготовление пищи отдано на аутсорсинг сторонним – гражданским – организациям. Тем не менее в полевых условиях армия вынуждена готовить еду сама себе. Где готовят специалистов продовольственной службы?

– Питание – важный фактор в деле сохранения и укрепления здоровья военнослужащих, повышения их боевой и специальной подготовки. Правильно организовать питание можно только при соблюдении ряда требований, таких как контроль над полнотой доведения положенных норм; приготовление вкусной, полноценной, доброкачественной и разнообразной пищи; соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; квалификация поварского состава, его кулинарные знания, навыки и умения.

В настоящее время питание военнослужащих осуществляется в стационарных условиях и организуется с привлечением сторонних специализированных организаций. А в полевых условиях приготовлением пищи занимаются не повара сторонней организации, а военнослужащие, которые проходят подготовку в военных школах поваров и учебных центрах.

Приготовление пищи в полевых условиях сильно отличается от стационарных, так как происходит с использованием технических средств приготовления пищи. Требования, предъявляемые к приготовлению пищи в полевых условиях, обусловлены еще и спецификой хранения продуктов, ограниченными возможностями кулинарной обработки и строгим соблюдением санитарных правил и норм.

Основным звеном, непосредственно выполняющим задачи по продовольственному обеспечению войск как в мирное, так и в военное время в стационарных и полевых условиях, является продовольственная служба соединения или отдельной воинской части, которая осуществляет накопление, содержание, освежение запасов материальных средств продовольственной службы, организует питание личного состава.

В настоящее время для подготовки специалистов продовольственной службы в Вооруженных силах имеется пять военно-учебных заведений, осуществляющих подготовку младших специалистов продовольственной службы по 4-месячной программе обучения, с возможностями по подготовке поваров (коков) и пекарей.

Технологическая база для приготовления пищи, как и способы кулинарной обработки продуктов, постоянно совершенствуется. Поэтому при подготовке поваров учитываются все последние достижения, внедренные в Вооруженных силах, в том числе с учетом развития мировой пищевой индустрии. Все наши военно-учебные заведения оснащены современным техническим оборудованием и современными образцами технических средств продовольственной службы.

Питание в воинских частях стало более разнообразным, появился выбор из нескольких блюд. Фото с сайта www.mil.ru

В настоящее время Военная школа поваров претерпела различные изменения, она постоянно развивается. С каждым годом мы развиваем учебно-материальную базу для качественного обучения младших специалистов продовольственной службы. В прошлом году был открыт новый объект учебно-материальной базы 190-й Военной школы поваров – новая столовая, которая полностью соответствует современным требованиям. Было организовано приготовление праздничного обеда, посвященного открытию столовой, привлечены творческие народные коллективы, проведена выставка блюд русской кухни.

Новая столовая соответствует современным требованиям к объектам общественного питания, полностью укомплектована современным технологическим, холодильным, немеханическим оборудованием, весоизмерительными приборами и столово-кухонной посудой. Новая столовая – это новые возможности, которые позволят преподавателям школы готовить наших младших специалистов на более высоком уровне. Мы и дальше будем развивать наши объекты.

– У вас ведь и профессиональный праздник для военных поваров существует?

– Да, 20 октября в масштабе Вооруженных сил проводятся мероприятия, посвященные празднованию Международного дня повара, в ходе которых показываются мастер-классы по приготовлению национальных блюд и выпечке хлебобулочных изделий; организуются демонстрации норм продовольственных пайков и выставка блюд, приготовленных из продуктов, поступающих на плановое обеспечение военнослужащих, предусмотренных соответствующими нормами; организуется приготовление праздничного обеда с учетом национальных особенностей военнослужащих во всех воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации.

Задействуются более 2000 столовых воинских частей (организаций) и камбузов, привлекаются более 35 000 человек. В том числе начальники продовольственной службы воинских частей, младшие специалисты продовольственной службы, поварской состав соисполнителей услуг по организации питания. Осуществляется приготовление блюд международных и национальных кухонь: русской, белорусской, татарской, чувашской, тувинской, армянской, абхазской, донской, кавказской, узбекской, бурятской, киргизской, ангольской, монгольской, таджикской и казахской.

Это более 100 наименований национальных блюд из продуктов, поступающих на плановое обеспечение войск. В ходе праздника производится выпечка более 65 видов хлебобулочных изделий. К мероприятиям привлекаются шеф-повара ведущих ресторанов, которые делятся своим опытом и показывают мастер-классы по приготовлению блюд из продуктов, поступающих на довольствие личному составу.

– Какие еще современные решения и технологии реализуются в столовых воинских частей?

– У нас появились пароконвектоматы, жарочные шкафы, холодильное и прочее оборудование, позволяющее быстро и качественно готовить пищу. Обеспечение новым оборудованием позволяет превратить наши объекты в современные предприятия общественного питания.

В целях развития технических средств продовольственной службы и приведения их к современным требованиям, повышения мобильности подразделений обеспечения до 2025 года управлением планируется проведение работ по модернизации и роботизации технических средств, а также замене всех прицепных кухонь на автомобильные. В настоящее время в рамках государственного оборонного заказа завершена работа по созданию семейства арктических технических средств продовольственной службы и разработаны: кухня арктическая КА-250/30ПМ; хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ; цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ; хозяйственно-складской модуль (прицеп-склад). Вся эта техника размещена на базе многозвенных гусеничных вездеходов ДП-30 «Витязь». Они предназначены для передвижения в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью, таких как болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность, при температуре окружающей среды от минус до плюс 50 градусов Цельсия. В 2020 году в рамках государственного оборонного заказа в войска поставлено три образца технических средств продовольственной службы в арктическом исполнении, в том числе кухня арктическая КА-250, хлебопекарня арктическая ХПА-500 и цистерна для воды арктическая ЦВА-10.

В части, касающейся совершенствования технических средств продовольственной службы, отделом развития и модернизации продовольственной службы завершена работа по созданию мобильного пункта питания МПП-500. Он предназначен для организации ежедневного трехразового горячего питания подразделений численностью до 500 человек в районах временной или постоянной дислокации войск, в полевых условиях на освоенных и неосвоенных местах базирования войск.

Также была представлена новая разработка – автономный мобильный пункт питания «АМПП-150», который предполагается использовать для обеспечения Вооруженных сил как высокоэффективное мобильное средство подвоза и хранения продовольствия, приготовления, транспортирования, раздачи и приема пищи. В рамках этой работы: оптимизированы условия размещения продовольствия, его хранения и приготовления горячей пищи в полевых условиях; улучшены условия приема пищи в полевых условиях; модернизировано тепловое и технологическое оборудование.

Это два многоосных автомобиля «КамАЗ», в кузове одного из которых находится оборудование для хранения и приготовления пищи, а в кузове с переменным объемом второго передвижная столовая, в которой одновременно рассаживаются 50 человек. Машины стыкуются друг к другу, благодаря чему мы получаем в полевых условиях стационарную столовую. При этом время на ее развертывание и свертывание занимает не более часа. Благодаря этому мы не только можем быстро накормить личный состав, но и мобильно следовать за его продвижением.

Есть еще нюанс. С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего «Ратник» каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка. Фляжка может вставляться в специальную алюминиевую основу, в которой можно будет разогревать еду. Все это очень компактное – фактически трансформер, как матрешка, и имеет специальные надежные крепления к экипировке бойца.

– Каковы тенденции и перспективы развития вверенной вам службы?

– Появление новых видов вооружения и техники, изменение характера и способов ведения боевых действий и операций, высокая подвижность и маневренность войск приводят к необходимости разработки и новой техники продовольственной службы. В целях развития технических средств продовольственной службы и приведения их к современным требованиям, повышения мобильности подразделений обеспечения до 2025 года управлением планируется проведение работ по модернизации и роботизации технических средств.

Проводится работа по оптимизации условий размещения и хранения продовольствия, приготовления горячей пищи, улучшения условий приема пищи в полевых и стационарных условиях. Модернизируются состав рационов питания по пищевой, биологической и энергетической ценности к научно обоснованным нормам продовольственных пайков, а также расширяются возможности применения рационов питания.

Дмитрий Литовкин