Войти
Независимое военное обозрение

Лозунги упреждающего удара

450
6
0
Россия не допускает возможности локальных ядерных конфликтов и намерена отвечать на глобальном уровне. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»
Россия не допускает возможности локальных ядерных конфликтов и намерена отвечать на глобальном уровне. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Изыскания в сфере оперативно-стратегического планирования нельзя подменять заклинаниями

В журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», издаваемом Военным учебно-научным центром Военно-воздушных сил «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж), была опубликована статья «Обоснование боевого применения авиации для срыва интегрированного массированного воздушного удара в многосферной операции противника».

Статья была выложена в электронном издании Военно-воздушной академии еще в декабре 2020 года, но широкую известность и немалый резонанс получила сравнительно недавно, когда ряд отечественных СМИ зацепились в этом материале за слова «встречный или упреждающий удар по НАТО» и «применение гиперзвуковых авиационных ракетных комплексов Х-47М2 «Кинжал».

После этого в некоторых изданиях появились заголовки «Российские военные предложили гарантированную защиту от агрессии НАТО», «Новое применение систем ВКС обеспечит защиту России от НАТО», «Российские военные назвали способ ответа на агрессию НАТО» и т.п.

Однако профессионального анализа статьи «Обоснование боевого применения авиации для срыва интегрированного массированного воздушного удара в многосферной операции противника», тем более проведенного с оперативно-стратегических позиций, ни в одном из источников пока так и не появилось. Попытаемся устранить этот недостаток и, что называется, по пунктам рассмотрим этот материал.

В НАТО разработана концепция операций, которые будут проходить одновременно на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

Предполагается, что операции будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы вывести из строя ключевые объекты противника.

Для срыва многосферных (многодоменных, как обычно пишут за рубежом) операций ученые ВВА предлагают нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии.

Подчеркивается, что для этого необходимо скоординированное применение авиации с беспилотниками, ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск.

Вот, собственно говоря, и все. Вначале кратко пройдемся по огрехам, которые допустили военные ученые в своем материале. В частности, ими утверждается, что «с развитием высокотехнологичного вооружения локальные войны и вооруженные конфликты приобретают более динамичный и результативный характер».

Однако если в дальнейшем речь в тексте идет о противоборстве с Объединенными вооруженными силами НАТО, то оно ни при каких обстоятельствах не примет характер вооруженного конфликта или локальной войны. Это столкновение в любом случае выльется в крупномасштабную войну (скорее всего даже в мировую) с весьма быстрым переходом участников конфликта к применению оружия массового поражения.

Через некоторое время авторы вновь повторяют: «...в создавшихся условиях Российская Федерация способна перейти от политики сдерживания потенциального противника ядерным оружием к политике устрашения нанесения ему неприемлемого комплексного поражения всеми видами вооружения в рамках превентивных действий в условиях нависшей над Российской Федерацией угрозы локальной войны». Опять-таки очередной раз подчеркнем: гипотетическая война с коллективным Западом не будет на практике означать локальную войну. И «нависшая над Российской Федерацией угроза локальной войны» сильно преувеличена.

Далее авторы пишут: «Осуществить одновременное глубокое поражение критически важных объектов, обеспечивающих проведение интегрированного массированного воздушного удара (ИВМУ), расположенных в первых и вторых эшелонах обороняющегося противника, только средствами поражения общевойсковых соединений и частей практически нерешаемая задача, так как необходимо выделение большого количества сил для их доставки, которых в настоящее время, к сожалению, не хватает».

«Глубокое поражение» – это нечто новое в военной науке. Но из этого абзаца все-таки непонятно: противник наступает или обороняется? В одном и том же предложении он наносит ИВМУ, и здесь же – «первые и вторые эшелоны обороняющегося противника».

И что понимается под «общевойсковыми соединениями и частями»? При гипотетической крупномасштабной войне с НАТО надо применять совсем другие термины. К примеру, оперативные и оперативно-стратегические объединения, стратегические резервы.

И не надо военным ученым писать свои тексты предложениями по 40 с лишним слов (а к этому они традиционно склонны). К концу предложения читатель забывает, о чем шла речь в начале, и вообще теряет нить авторской мысли. Ведь завещал Исаак Бабель: излагайте свои мысли предложениями по 5–7 слов. Военным надо руководствоваться этой установкой в первую очередь. Писать коротко, ясно, понятно. Одним словом, вернуться к истокам великого и могучего.

Ключевое значение в этом абзаце материала военных ученых имеет только одно – «средств доставки не хватает».

Как воронежские исследователи предлагают решить эту проблему? А вот так: «Повышение возможностей огневого поражения противника в операциях (боевых действиях) возможно как путем применения разнородных сил и средств поражения: артиллерийских систем, РСЗО, тактических и оперативно-тактических ракет, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, так и созданием системы их разведывательно-информационного обеспечения».

Но это не более чем лозунги, пусть даже правильные. А реальность на сегодня такова: против 600 с лишним истребителей 5-го поколения Соединенных Штатов и их союзников Россия в настоящее время может выставить всего-навсего один Су-57, только что поступивший в войска. Напомним, Су-57 в 2020 году – 1, 2021 – 4, до 2028 – 76; Су-34, Су-35С имеется около 200 единиц. Надо прямо сказать, что этого откровенно мало, чтобы сокрушить ОВВС НАТО.

Воронежские ученые утверждают, что «одним из элементов разведывательно-ударной системы могут рассматриваться КРВБ «Кинжал».

Во-первых, «Кинжал» – это не крылатая ракета воздушного базирования. Ее отчасти можно классифицировать как баллистическую ракету воздушного базирования (хотя у нее и не чисто баллистическая траектория полета). Или справедливее сказать, как аэробаллистическую ракету. Во-вторых, количество носителей «Кинжала» сегодня крайне невелико. И уже вряд ли когда-либо станет больше, ибо серийное производство самолетов МиГ-31 давно прекращено (завершилось, напомним, еще в 1994 году – более четверти века назад). Сегодня в строю модернизированные МиГ-31 до уровня МГ-31БМ/БСМ – около 150 единиц, есть еще и МиГ31Д3, которые и будут переоборудованы в самолеты-носители МиГ-31К ракетного комплекса «Кинжал» (более 12 самолетов).

А если речь идет о возможном упреждающем ударе по ОВС НАТО, то в этом случае надо оперировать цифрами совершенно другого порядка – многими сотнями и тысячами потенциальных носителей. То есть ставить перед «Кинжалами» задачи оперативного и оперативно-стратегического масштаба будет не вполне верно (разве что в случае комплектации ракет специальной боевой частью).

В целом текст воронежских ученых переполнен лозунгами типа:

«эффективное противодействие «многосферной операции» является важнейшей оперативно-стратегической задачей, требующей мобилизации усилий всех видов и родов войск на ТВД»;

«для противодействия «многосферной операции» противника необходима интеграция всех применяемых сил и средств в единое разведывательно-информационное пространство, наращивание комплексных усилий сил и средств всей группировки войск (сил)»;

«до 2025–2040 годов основными типовыми элементами разведывательно-ударных систем будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотные летательные аппараты и т.д.;

повышение эффективности поражения критически важных объектов противника предполагается за счет задействования рационального состава разнородных сил и средств разведки и огневого поражения группировок войск (сил) с оптимальным сочетанием способов их комплексного поражения в режиме реального времени, новым элементом разведывательно-ударной системы группировки войск (сил) является применение беспилотных летательных аппаратов».

Все это само по себе представляет давно известные и прописные истины, не требующие никакого доказательства.

Наконец, в конце статьи авторами делается вывод: «При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе «многосферной операции» необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировок войск (сил) на ТВД в целях выполнения широкого круга поставленных задач».

В общем, Волга впадает в Каспийское море – и не более того. Что касается единственного предложения авторов статьи, носящего хоть какой-нибудь практический характер – создать разведывательно-ударную систему, – так разговоры о подобных системах ведутся на протяжении последних 50 лет. В разные времена они назывались по-разному – то разведывательно-огневые системы, то разведывательно-ударные комплексы.

В общем, прочитав подобный материал, руководители Воздушно-космических сил должны, по идее, задаться вопросом: а где же конкретные практические предложения? И что и как теперь делать после подобного текста основоположников? Но на основе в целом правильных лозунгов воронежских ученых сформировать какую-то программу действий, к сожалению, невозможно.

Попытаемся хотя бы сформировать вопросы, на которые в следующий раз военным исследователям надо попытаться однозначно ответить. Если ведется речь о некоей разведывательно-ударной системе, то следует уточнить, что она собой должна представлять сугубо в материальном плане с реальным составом средств и каким образом она должна быть интегрирована в существующие организационно-штатные структуры войск и системы управления.

Если речь ведется об упреждающем ударе, то хорошо бы расписать, как этот удар должен сочетаться с существующей системой стратегических действий и формами применения войск (сил), каким образом он будет включен в существующую систему операций ВС РФ. Да и подробно рассказать, как авторам конкретно видится этот упреждающий удар (а это, кстати, так и не было сделано в статье воронежских ученых). То есть оперативное построение удара, количество привлекаемых сил и средств (конкретно в типах и числах), время проведения.

Надо полагать, что рассуждения военных ученых ведут к тому, что в случае вооруженного противоборства с ОВС НАТО упреждающий удар должен, по-видимому, стать частью стратегической воздушно-космической операции. Тогда хорошо бы уточнить, как авторам статьи это видится. Надо ли вносить какие-либо уточнения в особенности планирования и руководства этой операции или (а есть и такие мнения) все оставить в прежнем виде.

Или же ясно ответить на вопрос, достаточно ли полномочий (а также сил и средств) у главнокомандующего Воздушно-космическими силами (к слову говоря, прежнего Центрального командного пункта уже нет), чтобы спланировать и провести подобную операцию. А если всем этим будет заниматься Генеральный штаб ВС РФ (как принято говорить – под общим руководством Генштаба), то опять-таки – как это будет выглядеть практически и насколько все это соответствует реальной обстановке.

Проблемы нанесения упреждающих ударов сегодня далеко не самые главные для Вооруженных сил РФ в целом и Воздушно-космических сил в частности. И, скорее всего далеко не превентивными действиями сегодня надо заниматься. В приоритетном порядке в настоящее время требуется переключаться на вопросы укрепления воздушно-космической обороны государства.

Во-первых, гиперзвуковое оружие, поступление которого на вооружение ведущих стран ожидается буквально завтра, стерло грани между средами. Если раньше можно было говорить об аэродинамических летательных (максимальная высота применения – 20–30 км) и космических аппаратах (низкая околоземная орбита около 200 км), то в настоящее время гиперзвуковые ракеты могут без особых затруднений переходить из одной среды в другую – то есть спускаться с высот, к примеру 40–70 км, до 10–15 км и подниматься обратно.

А во-вторых, это формулирует уже совершенно другие требования к средствам разведки и поражения ГЗКР. И вот тут-то как раз и требуется реальное объединение разведывательных систем и перспективных противоракетных комплексов в единый разведывательно-огневой контур, действующий в одном воздушно-космическом пространстве.

А этого не сделано до сих пор. Разведка (для дальнего обнаружения ГЗКР наиболее подходят средства системы предупреждения о ракетном нападении) в настоящее время находится в одном ведомстве, средства поражения – в другом. Рассчитывать на успех в предстоящих воздушно-космических сражениях в этом случае очень трудно (а скорее всего и невозможно). И создание разведывательно-огневых систем в сфере ВКО на сегодня – одна из самых приоритетных задач.

Кроме того, на мой взгляд, требуется уточнить роль и место как главнокомандующего Воздушно-космическими силами, так и самого вида Вооруженных сил. Парадоксально, но на вопрос «кто единолично и в полном объеме отвечает за воздушно-космическую оборону страны?» сегодня нет однозначного ответа. Все силы и средства Воздушно-космических сил розданы по округам и подчинены соответствующим командующим. По сути дела, главкому некому ставить боевые и оперативные задачи и некем управлять. Весьма туманны функции главного командования и в плане оперативно-стратегического планирования.

Насколько актуален сложившийся порядок в наше время, когда скорости, высоты, дальности боевого применения перспективных средств воздушно-космического нападения возросли на порядки и существенно вышли за административные границы военных округов, – вопрос открытый.

И в заключение. В последнее время какие-либо публичные дискуссии по вопросам оперативно-стратегического планирования и применения войск (сил) стихли или ими занимаются откровенно маргинальные личности. Практически прекратились какие-либо обсуждения (на экспертном уровне) образцов вооружения и военной техники в оборонно-промышленном комплексе, особенно современных и способных применяться для решения задач в операциях такого рода. Поэтому появление статей, подобных материалам воронежских ученых, надо только приветствовать. И рассматривать этот текст как приглашение к продолжению дискуссии.


Михаил Ходаренок

Михаил Михайлович Ходаренок – экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
ПАК ФА
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
ГЗЛА
ИТ
Кибербезопасность
СПРН
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.01.2021
Forbes (США): модернизированные ВВС России меньше, но способны на большее — вот список их дальнейших покупок
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
6 комментариев
№1
19.02.2021 01:52
В целом текст воронежских ученых переполнен
Снова лупят по Воронежу...Да что ж такое то ? )))
А Ходаренку больше заняться нечем. У операторов всегда работы было
за гланды.
Много свободного времени?

Практически прекратились какие-либо обсуждения (на экспертном уровне) образцов вооружения и военной техники в оборонно-промышленном комплексе
А обсуждать нечего. Ну посмотрели мультики. Посмотрели два раза.
Скучно.(((
0
Сообщить
№2
19.02.2021 03:03
В 1918г. самыми кровожадными были балты, финны в Кроншдадте устроили резню мирного населения на радостях безнаказанности, и латыши под видом латышских стрелков РККА в Питере.
Нынче бандеровцы с гогами к ним. Черные США и арабы врядли.
0
Сообщить
№3
19.02.2021 03:56
Я не военный ученый, но я слежу - много лет - за "новинками" в области и военной техники, и военной теории. Из любопытства. :)
С ЭТОЙ точки зрения, превентивный удар силами ВВС (как части ВКС) - идея более чем странная. И чем дальше, тем страннее.
Совершенно очевидно, что наиболее "массовое" (во всех смыслах) и эффективное средство для превентивного удара - особенно по изготовившимся к "многосферной атаке" авиации, космическим силам, РЭБ и флоту - это ракетная техника самого различного базирования, т.е. все та же "артиллерия" (в расширенном понимании).

Следующая "теоретическая" проблема - что у авторов концепции, что у Ходаренка - это отсутствие грани между "ограниченной ялерной войной" и "глобальной ядерной войной". Что авторы, что Ходаренок прекрасно знают о наличии тактического ядерного оружия. Причем для целей ПВО и ПРО оно носит абсолютно обронительный характер, и ПОЧТИ НАВЕРНЯКА такое его применение не приведет к эскалации до глобальной ядерной войны. А вот применени даже ТЯО в превентивном ударе - тут все непредсказуемо.

При чем здесь "самолеты 5-го поколения" вообще? Это не ударная сила ни авиации НАТО, ни ВВС/ВКС России.  Какая разница, сколько их у сторон - применительно к subj, конечно?

Цитата
Далее авторы пишут: «Осуществить одновременное глубокое поражение критически важных объектов, обеспечивающих проведение интегрированного массированного воздушного удара (ИВМУ), расположенных в первых и вторых эшелонах обороняющегося противника, только средствами поражения общевойсковых соединений и частей практически нерешаемая задача, так как необходимо выделение большого количества сил для их доставки, которых в настоящее время, к сожалению, не хватает».

Я не буду придираться к терминам (кстати, одно ищ любимых занятий Ходаренка, но ему, как человеку глубоко военному, простиительно). Но что мешает "осуществить одновременное поражение критически важных объектов, обеспечивающих проведение интегрированного массированного воздушного удара (ИВМУ), расположенных в первых и вторых эшелонах обороняющегося изготовившегося в атаке противника" "только средствами поражения общевойсковых соединений и частей"?  

Статьи на военную тему так "подчеркивают" даже не "важность", а "необходимость" средств "из резерва главного командования", что у читателей давно создано впечателение, что без "Искандеров" (условно говоря) армия Россия представляет из себя массу пехоты на картонных БТР и БМП. Не знаю, как сейчас, но  в начале 90-ых это было СОВСЕМ НЕ ТАК. Да и сейчас, судя по всему, тоже не так.
"Многосферная операция" проводится с "оперативно-стратегических позиций". Про стратегическую (т.е. уровень армий и фронтов, в "старой" терминологии), говорить не буду, но вот "оперативный уровень", т.е. уровень ОДНОЙ армии и составлящих ее дивизий, бригад, отлдельных полков и т.д. - это как раз уровень "огневого поражения" силами "общевойсковых частей и соедимнений". Даже без ТЯО. Для этого и существует артиллерия, включая ОТР, РСЗО, ... .
Непонимания "обывателем" этого есть следствие военной пропаганды со времен СССР. Когда по состоянию ВС "население" судило по худ. фильмам и передачам уровня "Служу Советскому Союзу".

До реформ Сердюкова и с назначения Шойгу обычная мотострелковая дивизия - без корпусных и армейских средств усиления имела самоходно-артиллерийский полк (это не считая противотанкового дивизиона).

О САП:
https://iz.ru/675176/evgenii-andreev-bogdan-stepovoi-aleksei-ramm/artilleriia-narashchivaet-moshch
14 декабря 2017

...
Министерство обороны начало масштабную реформу артиллерийских частей. На вооружение артполков и бригад поступают реактивные системы залпового огня «Ураган-М1», самоходки «Мста-М2» и беспилотники. Возвращаются артсистемы сверхвысокой мощности — «Пионы» и «Тюльпаны». Таких масштабных изменений в армии не было более 30 лет. Артиллерийские части существенно расширят круг решаемых боевых задач, увеличат эффективность, дальность поражения и огневую мощь. По мнению экспертов, после завершения реформы серьезно изменится тактика современного боя.

В ожидании «Урагана-М1»

В Минобороны «Известиям» рассказали, что принято решение радикально усилить огневую мощь артиллерийских подразделений в общевойсковых (мотострелковых и танковых) дивизиях и бригадах. В частности, в них появятся дивизионы тяжелых реактивных систем залпового огня «Ураган». Наводить артиллерию на цели будут беспилотные летательные аппараты.

В 2013–2017 годах в российской армии было сформировано семь самоходных артиллерийских полков — в составе пяти мотострелковых и двух танковых дивизий. Кроме того, вновь создан отдельный артиллерийский полк. Он вошел в состав 22-го армейского корпуса Черноморского флота — это соединение отвечает за охрану береговой линии Крыма.

В Минобороны «Известиям» сообщили об изменении структуры артиллерийских полков и бригад. Ранее в артполках дивизий было два дивизиона, оснащенных самоходными гаубицами, и один дивизион  реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Такое же количество артиллерии было и в общевойсковых бригадах.

С осени этого года в артполках и бригадах начали дополнительно появляться дивизионы 220-миллиметровых РСЗО «Ураган». Первым новые машины получил 275-й самоходный артиллерийский полк Кантемировской танковой дивизии. В части уже числится полный дивизионный комплект этих систем — восемь пусковых установок.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что с появлением «Ураганов» «существенно возрастает огневая мощь соединений».

— «Ураганы» — это универсальная система, — рассказал «Известиям» Виктор Мураховский. — Для «Ураганов» разработаны новые боеприпасы — кассетные, объемного взрыва, повышенной дальности. Также эта РСЗО может использовать боеприпасы от «Града» калибром 122 мм.

Военный эксперт Антон Лавров отметил, что после появления «Ураганов» общевойсковые бригады и дивизии получат «длинную руку». Дальность поражения цели увеличится до 70 км.
...
--------
Ураган-1М:
9К512 «Ураган-1М» — российская бикалиберная (220 мм/300 мм) реактивная система залпового огня с пакетной заменой направляющих.
Дальность стрельбы - до 120 км.

Расстояние от Калининграда до Варшавы (про прямой) - 280 км. До Гдыни - 126 км. До Каунаса - 220 км.

Уж не знаю, сколько там на этом расстоянии "передовых эшелонов" хочет разместить НАТО.

Это - напоминаю еще раз - безо всяких Искандеров и ВВС/ВКС.
+1
Сообщить
№4
19.02.2021 04:29
Цитата
то в настоящее время гиперзвуковые ракеты могут без особых затруднений переходить из одной среды в другую – то есть спускаться с высот, к примеру 40–70 км, до 10–15 км и подниматься обратно.

Это ОЧЕНЬ круто - если это возможно. Честно говоря, я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, что это возможно. Нет, что спускаться могут (с потерей ГЗ скорости) - это ясно. Но вот "подниматься обратно", да еще с набором скорости опять до ГЗ - по-моему, это сказки. Нужен ГЗ двигатель и соответствующий запас "топлива". А это требует устойчивого и длительного управления "детонационным горением", до реализации чего, судя по "открытой печати", довольно далеко.
+1
Сообщить
№5
19.02.2021 04:31
Цитата
В НАТО разработана концепция операций, которые будут проходить одновременно на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

Предполагается, что операции будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы вывести из строя ключевые объекты противника.

Никто не видит противоречия между этими двумя утверждениями? :)
+1
Сообщить
№6
19.02.2021 05:04
Более полный вариант. :)

Цитата
В НАТО разработана концепция операций, которые будут проходить одновременно на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

Предполагается, что операции будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы вывести из строя ключевые объекты противника.

Никто не видит противоречия между этими двумя утверждениями? :)

Да даже если оставить его (противоречие) в стороне - как можно планировать такие операции? Ну, кроме случая, конечно, когда противник ни одной из этих "фаз" не в силах помешать?
Насчет "киберпространства" ничего сказать не могу, а вот с остальным...

Космос - это скорости не менее 8000 м в сек (а не об апогее РСД/МБР, а об орбитальных "операциях") - для низких околоземных орбит.
ОТР - это скорость порядка 1000 м/сек.
Авиация - порядка 500 м/сек
КР - порядка 200-300 м/сек.
Мотопехота - ну, 20-30 м/сек.
Про корабли вообще не будем (если это подразумевает операции в прибрежных водах, высадку десантов, ... ).

Какая уж тут "синхронность" и "многофазность" - скорость выполнения отдельных фаз разлиются в разы и на порядки.  Сплошной треп языком - и это при ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.
Мины в море и на земле, средства береговой обороны, РЭБ, ПВО - все это способно ПОЛНОСТЬЮ разрушить "timing" КАЖДОЙ из составляющих - не говоря уже о "многофазной операции в целом".

Такие авантюрно-"менеджерские" концепции в РЕАЛЬНОСТИ НЕ РАБОТАЮТ. Проверено опытом всех войн.
Такое "планирование" - это следствие ОДНОЙ, но глобальной и "всепроникающей" ошибки, а именно: некорректное распространение правил и "законов" ТАКТИЧЕСКОГО уровня на уровни оперативный и стратегический. Это так же глупо, как браться за замену колеса карьерного самосвала, имея в виду инструменты, ресурсы и нормативы замены колеса велосипеда.

Так что все происходит, как и должно происходить: одна сторона - на пальцах - говорит о "многофазной глобальной операции силами НАТО", другая - тоже на пальцах - об ответе на нее (например, в виде превентивного удара силами ВКС России). И то, и другое - простое выполнение рутинных рабочих обязанностей по написанию никому не нужных (кроме "менеджеров" (и отдела кадров :))) бумажек.

Давно и очень верно сказано: армия (ЛЮБАЯ) в мирное время - это образец/эталон нелепости и маразма. :)
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 06:42
  • 3
"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом
  • 19.02 06:37
  • 33
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 19.02 05:41
  • 1
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
  • 19.02 05:04
  • 6
Лозунги упреждающего удара
  • 19.02 01:39
  • 25
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 19.02 01:06
  • 1
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 19.02 01:06
  • 1
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 19.02 01:04
  • 1
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021
  • 19.02 00:55
  • 120
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 19.02 00:43
  • 1
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 19.02 00:39
  • 1
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"
  • 18.02 23:24
  • 15
В США объяснили создание аналога Су-57
  • 18.02 22:42
  • 3
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 22:41
  • 3
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 22:38
  • 4
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби