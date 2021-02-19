Белая книга и черная ночь

США стали для украинского руководства главным военным партнером и наставником на суше и на море. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Украине грозит тьма в прямом и переносном смысле

В конце января впервые свет увидела Белая книга Службы внешней разведки (СВР) Украины. Бюллетень посвящен оценкам внешних угроз нацбезопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и иных сферах, их тенденций и динамики развития.

Главным источником угроз СВР Украины назвала Российскую Федерацию. Разоблачению деструктивных планов Кремля посвящен целый раздел. При этом на соседнюю державу возложены все провалы не только внешней, но и внутренней политики Украины как прошедших так и будущих периодов.

Отдельно подчеркивается, что руководство РФ настойчиво претворяет планы по дестабилизации ситуации Украины даже в неблагоприятных для себя условиях.

С русским акцентом

Ни приход Джозефа Байдена в Овальный кабинет, ни ожидаемый транзит власти в самой России, ни турбулентность в экономике не заставят руководство РФ отказаться от планов дестабилизации Украины. Таков основной вердикт специалистов СВР. Детализация в виде стратегических, средне- и краткосрочных планов опасного соседа напоминает известный куплет про выпивших всю воду из крана.

«Рука Москвы» наложена на все – начиная от помех на пути Украины в Европу и заканчивая демографической ямой последних лет. Россия мешает Украине опередить ее по темпам развития экономики и в то же время навязывает режим односторонних преференций по доступу на украинский рынок.

Среди тактических целей названы институциональная слабость государственной власти в Украине и федерализация страны, а также получение пророссийскими силами контроля в законодательной и исполнительной ветвях власти. Россия также стремится принудить Украину к выполнению Минских соглашений и блокировать участие США в урегулировании ситуации на востоке страны.

Помимо целей СВР называет доминанты в подходах Кремля. Они строятся на том, что существование независимой и прозападной Украины – это угроза «режиму Путина». У России сейчас недостаточно ресурсов для окончательного силового решения украинского вопроса. Но разведчики предупреждают о широком арсенале ее методов как экономического, так и информационного влияния.

Примечательно, что в вину России ставится даже вытеснение украинских товаров в отдельных секторах российского рынка в рамках программы импортозамещения в российском производстве.

Хуже Владимира Путина для Украины только эпидемия коронавируса, который сегментировал некогда глобальную мировую экономику. Но даже следующие за российским разделы Белой книги так или иначе содержат отсылки к угрозам со стороны России – как в международной, так и во внутренней украинской политике, а также в сфере информации и кибербезопасности.

В ожидании блэкаута

К сожалению, поиск внешних виновников внутренних проблем никоим образом не помогает их решить. Тем более что украинские власти имеют достаточно полномочий и ресурсов, чтобы минимизировать последствия влияния соседа, если оно действительно есть.

Окончательное решение «украинского вопроса» может произойти довольно нетрадиционным для развитого государства способом. Национальной энергосистеме угрожает блэкаут, который может обрушить энергоснабжение не только приграничных регионов, но и Киева.

В настоящее время запасы угля на украинских ТЭС рекордно низки. И взять уголь негде. Из России его поступает ограниченное количество, а из непризнанных республик официальные поставки угля были заблокированы еще в 2016 году.

Украинские военные активно участвуют в совместных с коллегами из стран НАТО учениях. Фото с сайта www.dvidshub.net

С 2015 года такая ситуация повторяется ежегодно. Правда, энергосистему балансировали за счет доли выработки электроэнергии атомными станциями, которая традиционно превышала 50%. Но с 2020 года в Украине начал действовать рынок электроэнергии. И в угоду повышения доли выработки ТЭС, принадлежащих Ринату Ахметову (а значит, и их доходов), объемы атомной энергетики стали снижать до критического минимума.

Такой перекос в энергобалансе вызвал обеспокоенность экспертов – но, увы, не правительства. Также профильное министерство мало тревожат и низкими запасами угля на складах – поскольку допускаются невыплаты зарплаты шахтерам, добывающим уголь на подконтрольных Украине территориях.

Совокупность опасных тенденций, помноженная на запредельно низкий уровень управленческих решений, привела к угрозе веерных отключений потребителей электроэнергии. В графики поставщиков электричества вернулся термин «плановые отключения» бытовых потребителей. А грядущее февральское похолодание до двузначных величин «генерала Мороза» заставило судорожно искать выход, чтобы избежать блэкаута.

И он нашелся. Как всегда, на помощь Украине приходит Россия. «Агрессор» поставляет электроэнергию, благо энергосистема пока что едина.

Жаль, что не нашла поддержки в правительстве суицидальная идея соискателя должности вице-премьера, выходца из «Нафтогаза» Юрия Витренко. Он предложил срочно разорвать единую энергосистему Украины с Россией и Белоруссией и устремить свои провода «в Европу». Если бы это предложение осуществилось здесь и сейчас, с критически низким запасом угля и остановленными на плановый и внеплановый ремонт блоками АЭС, у Украины были бы высокие шансы остаться без электричества от слова «совсем».

А так предложение Витренко – лишь сотрясение воздуха. Которое, правда, подсказывает, что простым украинцам таки пора на всякий случай запасаться свечками, дровами и буржуйками.

Роскошь среднего образования

Но не только энергосистема становится объектом экспериментов. В нынешнем году на Украине стартует массовое «обрезание» среднего образования. Теперь роскошь получить полное среднее имеет лишь район с населением в 50 тыс. человек. Если меньше – такому району «десятилетка» не нужна.

От сокращения очагов среднего образования пострадают не только села или небольшие райцентры. Во всех без исключения крупных городах количество школ, предоставляющих полное среднее образование, будет сокращаться по тому же принципу. Тем, кто не попадет в «лицей», прямая дорога в никуда. Власти говорят о приоритете среднего профессионального образования, но систему ПТУ и техникумов развалили еще 10 лет назад. И деваться вчерашним школьникам с незаконченным средним образованием будет просто некуда.

Следующими на очереди окажутся вузы. Их количество тоже проредят: ведь если выпускников десятилеток станет меньше, то и набирать студентов станет сложнее. Значит, сократят как минимум наполовину количество вузов и их преподавательский состав.

Но этот сценарий, вероятно, досмотрят не все. Часть родителей скорее всего будет искать место, где ребенок сможет получить образование с меньшими проблемами. И массовая миграция трудоспособного населения с детьми только усилится.

Украина потеряет не только работников, способных трудиться на благо национальной экономики сегодня, но и будущих работников – детей, которых украинская власть решила недоучивать, чтобы сэкономить на расходах на образование.

Ранее исполнительная власть намекнула, что через 10–15 лет не все пенсионеры смогут получать пенсии на общих основаниях. А для гарантирования трудового стажа в 35 лет, необходимого для получения пенсии по возрасту, правительство, президент и Верховная рада в части создания новых рабочих мест и роста доходов граждан не делают ничего.

Таким образом, к мотивации покинуть Украину навсегда у многих добавится еще один пункт. Сложно оставаться в стране, где твоего ребенка будут учить по остаточному принципу.

Но такие проблемы не могут являться источником внешних угроз, о которых напишут в Белой книге СВР. H

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.