Т-14 «Армата» заведется даже на Марсе

В России создана линейка уникальных танковых двигателей

Для отечественного оборонно-промышленного комплекса «Челябинский тракторный завод» – одно из знаковых предприятий. Последний флагман – завод-изготовитель дизельных танковых двигателей. Сегодня они стоят на всей линейке техники Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех» – танках Т-72, Т-90 «Прорыв», Т-14 «Армата», БМПТ, самоходных артиллерийских установках «Мста», «Коалиция» и др. Проше говоря, без двигателей ЧТЗ ни танк, ни самоходка не сдвинутся с места. О том, чем сегодня живет предприятие, ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал и.о. генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Владимир ЛЕБЕДЕВ.

– Владимир Вячеславович, богатейшая «танковая» биография Челябинского тракторного завода хорошо известна как в России, так и за ее пределами. Каково значение «ЧТЗ-УРАЛТРАК» для оборонной промышленности нашей страны сегодня?

– Благодаря поддержке Минпромторга и Ростеха мы реализуем масштабную программу технического перевооружения, внедряем новое оборудование и технологии. На производстве сейчас работают современные станки с программным управлением, которые обеспечивают стабильно точную обработку деталей. Сегодня мы можем оперативно осваивать выпуск новых образцов продукции с применением прогрессивных методов обработки, работаем над уменьшением цикла подготовки производства. Результат представляет собой разительный контраст с изделиями, которые выпускались на старом оборудовании – там был большой процент брака, все в значительной степени зависело от человеческого фактора.

– Какие перспективные разработки есть у ЧТЗ сегодня? Совершенствуется ли существующая линейка двигателей?

– Да, конструкторы и технологи Центра по двигателестроению ЧТЗ непрерывно ведут работу по перспективным дизелям для универсальных гусеничных платформ тяжелой и средней категорий. В настоящий момент выполняется ряд НИОКР, и в ближайшее время они пойдут в производство.

Кроме того, предприятие пошло по пути форсирования серийных (модернизируемых) двигателей типа В-2 и 2В в сторону повышения их мощности и надежности. Танки Т-72-Б3, которые стоят на вооружении Минобороны, с 2017 года оснащаются двигателем В-92С2Ф. Нашими конструкторами непрерывно проводились работы по доводке двигателя для повышения характеристик подвижности танков. Так, для «Танкового биатлона» сегодня его мощность мы довели до 1130 л.с.

Сама конструкция двигателя уже отработана до мелочей, поэтому совершенствование идет за счет применения новых современных материалов (керамическое термобарьерное покрытие элементов камеры сгорания и выпускной трассы, многослойные подшипники скольжения, упрочненные алюминиевые сплавы и высоколегированные стали). Кроме того, используем перспективные ГСМ, работаем с новыми видами масел, предназначенных для районов Крайнего Севера и Арктики.

Пример развития нашего двигателестроения – адаптация серийных модификаций двигателей типа В-84 и В-92С2Ф к различным изделиям. В текущем году начаты НИОКР по созданию дизельных двигателей малой мощности для применения в составе дизель-генераторных установок при производстве БТВТ, а также гражданской продукции.

– Какой результат вы ожидаете от этих НИОКР?

– Результатом работы наших конструкторов станет выпуск двигателей с улучшенными эксплуатационными показателями. Это прежде всего повышенный ресурс, снижение расхода масла и топлива, что позволит повысить тактико-технические характеристики изделий, а также модернизировать существующий парк бронетехники за счет установки обновленных двигателей при капитальных ремонтах. Техника станет более мобильной и надежной. Кроме того, с новыми моторами понизится заметность техники, в том числе тепловая.

– Получается, что традиции военного времени, когда ЧТЗ стали называть Танкоградом, продолжаются и сегодня?

– Это название актуально и сегодня. Кстати, в этом году, 12 декабря, исполнится 80 лет производству дизельных двигателей на ЧТЗ. Предприятие уже не выпускает бронетанковую технику, как это было в военное и послевоенное время, эти компетенции сегодня сосредоточены на Уралвагонзаводе. Однако «танковые сердца» начинают биться именно на ЧТЗ.

– Владимир Вячеславович, изначально ЧТЗ строился для выпуска свыше 30 тыс. тракторов в год. До войны и после войны именно дорожно-строительная техника доминировала в общих объемах производства. Как дела обстоят сегодня?

– Сегодня все наоборот – около 70% общего объема составляет военная продукция. Однако мы планируем в ближайшие два года уравновесить гражданку и военку. Поясню, с чем связана сложившаяся ситуация. В последние 20–25 лет на российском рынке строительной техники обострилась конкуренция, в том числе и с китайскими производителями, которые ввозят свою технику в Россию по демпинговым ценам. Выигрывать конкурентную борьбу в таких условиях – дело сложное. Кроме того, приходилось и решать вопросы модернизации производства и имеющейся инфраструктуры, ведь та инфраструктура, которая осталась с советских времен, оказалась для предприятия достаточно затратной. Отставание в развитии линейки дорожно-строительной техники в таких условиях было неизбежным.

– Выходит, ЧТЗ столкнулся с немалым количеством проблем. А как в таких условиях удалось сделать Х-образный, 12-цилиндровый дизельный турбопоршневой двигатель А-85–3А / 12Н360 / 2В-12–3А мощностью 1500 л.с. для «Арматы»?

– Уникальный двигатель разрабатывался не один год. Однако были выявлены недоработки, в первую очередь в области расхода топлива и масла, удельной теплоотдачи и некоторых других.

Будучи конструктором, я уверен, что быстрое решение подобных проблем можно найти, только если передрать изобретение у других. При создании же уникального продукта в процессе испытаний каждый раз выявляются дефекты, которые надо исправлять. Это нормально, что у конструкторов ЧТЗ ушло еще некоторое время на доработку двигателя. И ведь для нового изделия нужны были индивидуальные настройки оборудования, специальная подготовка производства и модернизация.

Я уверен, что двигатель сделали благодаря настойчивости и увлеченности наших специалистов. Именно это дало результат. Уже в начале августа 2020 года Министерство обороны РФ выдало разрешение на серийное производство двигателя 2В-12–3А. На тот момент войсковые испытания «Арматы» шли по графику. Через три месяца о российском танке T-14 «Армата» написало американское издание National Interest, признав, что конкурентов этой технике в мире нет. По мнению иностранных экспертов, «Армата» способна заводиться даже на Марсе, где экстремально холодные температуры.

– Вы упомянули то, что ЧТЗ находился в непростой ситуации. Охарактеризуйте, пожалуйста, современную экономику завода.

– По итогам 2020 года можно констатировать, что ЧТЗ удалось переломить негативный тренд последних лет, выйти на стабильный режим работы производства и получить положительные финансовые результаты. После нескольких лет падения объемов производства мы увеличили объемы выпуска и реализации продукции. Общий объем выручки предприятия превысил показатели 2019 года на 40%.

Мы погасили задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, по налогам и сборам – перед бюджетом. Был сокращен размер кредитного портфеля предприятия, погашена и реструктурирована критическая кредиторская задолженность по исполнительным производствам о признании ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» несостоятельным (банкротом).

Нужно отметить, что основной вклад в рост общих показателей предприятия внесла работа во втором полугодии: в сравнении с первой половиной года мы двукратно увеличили объемы выпуска спецпродукции по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству и четырехкратно увеличили выпуск дорожно-строительной техники. А объем выручки во втором полугодии 2020 года вырос на 185% по отношению к первому полугодию.

Рост производственных показателей по выпуску специальной и гражданской продукции был обеспечен за счет ритмичной работы производства. Мы внедрили новую систему планирования и обеспечения материально-техническими ресурсами, повысили производительность труда и энергоэффективность предприятия. Например, мы проанализировали эффективность централизованной подачи пара на технологические нужды, в итоге отказались от него.

В 2020 году выработка на одного сотрудника увеличилась на 53%. Был достигнут и рост средней заработной платы – на 9% в сравнении с 2019 годом.

– Как у вас складываются отношения с губернатором и правительством области?

– Челябинской области принадлежит часть уставного капитала ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и, конечно, руководство региона уделяет нашей работе особое внимание. В конце концов, ЧТЗ давно стал брендом Челябинска – брендом, подчеркивающим значимость региона для страны и ее оборонно-промышленного комплекса. У нас сложились исключительно позитивные рабочие отношения с губернатором области Алексеем Леонидовичем Текслером, и я искренне благодарен ему и Правительству Челябинской области за всестороннюю поддержку, оказываемую нашему предприятию. С Правительством у нас подписано двустороннее соглашение, наиболее важные его направления – это борьба с контрафактной продукцией и улучшение экологической обстановки в регионе. Есть и совместные планы на перспективу – например создание индустриальных технопарков.

– Что для вас стало главным итогом года?

– Итоги года показали главное – номинальная мощность производства позволяет нам зарабатывать в среднем по 800 млн руб. в месяц, к чему мы и будем стремиться. Считаю, что дела пошли в гору, у ЧТЗ есть шанс занять значимую долю рынка.

– Появились ли у предприятия новые виды дорожно-строительной техники? За счет чего планируется уравновешивать выпуск спецпродукции и продукции гражданского назначения?

– В 2018–2020 годах ЧТЗ были освоены в серийное производство четыре модели техники – трубоукладчик с гидравлическим приводом лебедок ТР-20В, бульдозер в более легком 9-м тяговом классе Б-9, трактор Т-11 с джойстиковым управлением, бульдозер Б10М.6100 с массовым двигателем ЯМЗ.

Осенью 2020 года был изготовлен первый образец опытной модели трактора с электромеханической трансмиссией Т11.5300. В дальнейшем на базе данного решения будет создана линейка бульдозеров в более тяжелых тяговых классах. Основные преимущества бульдозеров с электромеханической трансмиссией – уход от трущихся элементов трансмиссии, минимум технического обслуживания, высокая маневренность и меньший расход топлива (до 20% по отношению к серийной машине ЧТЗ). Это одно из перспективнейших направлений, над которым сегодня работают все основные мировые производители строительной техники.

В этом году ЧТЗ продолжит расширять модельный ряд дорожно-строительной техники, в первую очередь за счет выпуска новых машин: трубоукладчиков грузоподъемностью 60 т для предприятий «Газпрома». Предложим рынку новые модели бульдозеров с новыми трансмиссиями. За счет освоения и запуска в серийное производство новых видов техники мы и планируем увеличить долю продукции гражданского назначения до 50%.

– Сегодня огромная конкуренция на рынке ДСТ. Как справляетесь?

– ЧТЗ сегодня выпускает самый доступный по цене и самый массовый бульдозер. В соотношении цены и качества техника ЧТЗ значительно предпочтительнее аналогов, например из Японии. И в целом наши машины имеют высокие потребительские характеристики: ремонтопригодность, наличие запасных частей и возможность оперативного сервисного реагирования – что обеспечивается разветвленной дилерской сетью ЧТЗ. Наше преимущество заключается в сравнительно низкой стоимости владения машинами. Так, расходы владельца бульдозера ЧТЗ существенно меньше, чем владельца, например, зарубежного бульдозера. Простота конструкторских решений делает машины ЧТЗ практически единственными в мире, которые способны работать при экстремально низких температурах, в том числе в Арктической зоне.

– Одна из современных общемировых тенденций в развитии военно-инженерной техники – применение тяжелых бронированных тракторов. Востребованы ли сегодня тракторы-саперы?

– Действительно, все крупные мировые производители имеют в своей продуктовой линейке дорожно-строительную технику в бронированном исполнении. Она крайне важна для работы в горячих точках. Ориентируясь на запросы со стороны потребителей, ЧТЗ в 2015 и 2017 годах разработал модификации серийных моделей в бронированном исполнении – бульдозер Б10М2С и погрузчик ПК-55С. Изначально мы ориентировались на страны Ближнего Востока, где есть потребность в такой технике, но первые образцы были поставлены Министерству обороны РФ. Сегодня интерес в бронированных машинах просматривается как со стороны ведомств внутри страны, так и со стороны иностранных заказчиков.

Дмитрий Литовкин