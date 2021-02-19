Норвегия: из союзницы в заложницы

Размещение американских бомбардировщиков превращает страну в мишень для российских ракет

Аэродром Эрланн в центральной части Норвегии превращается в пункт передового базирования стратегической бомбардировочной авиации США. Сюда с авиабазы Дайесс в Техасе перелетели 4 самолета B-1B Lancer и 200 человек обслуживающего персонала.

Выбор типа объясняется тем, что в соответствии с международными соглашениями о сокращении стратегических ядерных вооружений на рубеже веков «лансеры» прошли переоборудование из носителей атомных бомб в воздушные платформы для запуска высокоточных крылатых ракет с обычным зарядом.

Это обстоятельство дает возможность Осло утверждать, что «неядерный» статус страны не нарушен. Однако подобные утверждения ничего не стоят, поскольку американские военные могут быстро дооборудовать «лансеры» и в полном соответствии с действующей военной доктриной поднять их в воздух для нанесения «превентивных» ударов по «главным противникам Америки».

Пойдя навстречу Вашингтону в вопросе о размещении B-1B, премьер-министр Эрна Сульберг одним махом перечеркнула многолетние усилия предыдущих правительств, старавшихся проводить более взвешенный курс, по возможности дистанцируясь от опасности прямого вовлечения в конфликт между ядерными государствами.

Безответственные действия правящих консерваторов подвергаются критике на страницах местных газет. Им напоминают, что основные положения прежней долговременной политики по отношению к великому восточному соседу были определены в 50–60-х годах прошлого века, когда у власти находился Эйнар Герхардсен – выдвиженец рабочей партии, три срока прослуживший премьер-министром и ныне почитаемый как выдающийся лидер страны, при жизни прозванный «Отцом нации». Суть подхода Герхардсена – не размещать иностранные войска на норвежской земле в мирное время, не давать права партнерам по Североатлантическому альянсу складировать здесь ядерное оружие. Претворение в жизнь его политики нашло отражение в том, что американцы были вынуждены убрать с норвежских аэродромов атомные бомбардировщики B-47.

Получив отказ Норвегии принимать на своей земле иностранные носители ядерного оружия, американцы разместили межконтинентальные B-52 в Великобритании. Этот тип широко использовался для полетов над Арктикой. Но и в самые тяжелые годы холодной войны экипажам не позволяли взлет с норвежских аэродромов даже в ходе учений стран – участниц блока НАТО. Самым тяжелым типом ударного самолета ВВС США, которому давали разовые разрешения, стал истребитель-бомбардировщик F-111.

Через полвека после отлета последнего B-47 американские «бомберы» триумфально вернулись и не с пустыми отсеками – арсенал B-1B недавно пополнился новыми ракетами семейства AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), включая противокорабельную модификацию AGM-158C (LRASM). Комбинацию B-1B+JASSM впервые опробовали в Сирии 14 апреля 2018 года, причем не на орудующих там террористах, а на правительственных объектах в Дамаске. Теперь с помощью этого оружия американцы рассчитывают «держать в страхе» корабли и базы Северного Флота ВМФ России. Весной летчики готовятся приступить к выполнению регулярных вылетов на боевое патрулирование. Подробности будущего использования бомбардировщиков ВВС США не раскрывают, боясь потерять «оперативную безопасность». Словом, с прибытием «лансеров» на норвежскую землю поднялась не только планка противостояния двух сверхдержав в Арктике, но еще и нарушен один из основных принципов норвежской военной политики – ее открытость.

Это ставит в неловкое положение министра обороны Франка Бакке-Йенсена, когда он дает пояснения парламентариям и журналистам: «Мы проводим политику сдерживания и усмирения одновременно. Очень открыто рассказываем восточному соседу, с кем проводим учения, когда и что именно на них отрабатываем. В то же время мы активно сотрудничаем в области рыболовства, поисково-спасательных работ, береговой охраны, а также держим открытыми каналы коммуникации с Северным флотом в Мурманске и с военными в Москве».

Разместив на своей земле американские бомбардировщики, совсем недавно выполнявшие по указанию президента Дональда Трампа пуски крылатых ракет по Сирии, правящий в Осло режим де-факто отказался от практики «очень открыто рассказывать» Москве, что творится «по ту строну границы». Ведь то, когда, куда и зачем будут летать «лансеры», – дело американцев, поскольку они без какого-либо европейского участия спроектировали, построили и эксплуатируют самолеты данного типа. По вопросам практического применения B-1B – например, в случае удара по Сирии – Трамп ни с кем не советовался. Да и нынешняя администрация скорее всего будет действовать так же. Так что, господин министр, пока на вашем аэродроме стоят американские бомбардировщики, лучше не вспоминайте «о большом потенциале наших отношений с Россией» и «очень хороших отношениях с российским народом почти по всех областях», о чем вы недавно твердили соотечественникам.

В новых реалиях положения 200-страничного доклада правительства об обстановке в северных регионах, представленного на обсуждение в парламент страны, оказываются фарисейством: «Норвегия давно и успешно соблюдает баланс разных интересов на севере, и в этом у нее большой опыт. Правительство продолжит укреплять сотрудничество и доверие, предпринимая конкретные меры и расставляя приоритеты».

Составляя данный документ, озаглавленный «Основные направления норвежской политики на ближайшие годы», члены правящего кабинета параллельно вели согласование с Пентагоном условий предоставления в его распоряжение аэродрома Эрланн. Да и сам «доклад», по всей видимости, готовили как некое обоснование-оправдание для роста военного присутствия США в Норвегии с одновременным разрешением иностранным солдатам принимать более активное участие в учениях на севере страны. «Ситуация в области внешней политики и безопасности на Севере осложнилась так, что требует от нас, чтобы мы и дальше придерживались стабильного и предсказуемого курса, формируя крепкую и надежную оборону в сотрудничестве с союзниками и партнерами», – написано в докладе.

Какими бы словами ни прикрывался правящий режим, независимые эксперты в целом правильно оценивают ситуацию. Их возражения сводятся к следующему. Чем больше милитаризуют северную часть страны, тем больше там появляется целей для российских ракет.

Профессор института обороны Турмуд Хейер считает, что в последние годы наметился отход от прежнего курса на поддержание баланса интересов в направлении большей зависимости от США. Очевидно, что Россия не боится Норвегию с ее населением в 5,3 млн человек и слабыми вооруженными силами, но ее беспокоит усиление американцев на севере страны. «Русские опасаются, что американские войска будут использовать Норвегию как отправную точку для атаки на их собственные ударные силы, особенно ядерные, а они размещены в 40–120 км от норвежско-российской границы, – говорит Хейер. – Вооруженные силы России организованы так, чтобы постоянно находиться в боеготовности. Они готовятся к конфликтам в мирное время. А в конфликты такого типа, да еще и в таком важном регионе, как Север, Норвегия, конечно, будет вовлечена».

Для полной ясности добавим: в случае полномасштабной войны Норвегия не просто «будет вовлечена», а против своей воли, поскольку те, кто в Вашингтоне принимает решения, вовсе не волнуются по поводу защиты «европейских союзников» от мифического «вторжения русских», а движимы собственными национальными интересами.

Размещение B-1B на аэродроме Эрланн нужно им для лучшей подготовки к будущей войне как передовая площадка поближе к целям на территории одного из двух главных противников Америки, коими и Белый дом, и Конгресс, и Пентагон называют Россию и Китай. Позволяя одной сверхдержаве размещать на своей земле стратегические виды оружия, Норвегия становится мишенью для других обладателей ядерного оружия. Их лидеры – как и Белый дом – тоже не будут советоваться с Осло, нажимать «красную кнопку» или нет.

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.