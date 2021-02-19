Войти
ТАСС

Набсовет Роскосмоса утвердил новую редакцию стратегии развития госкорпорации

272
0
0
Павильон "Роскосмоса"
Павильон "Роскосмоса" на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Стратегия рассчитана на период до 2025 года и перспективу до 2030 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством вице-премьера Юрия Борисова утвердил в новой редакции стратегию развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"На заседании наблюдательного совета утверждены стратегия развития госкорпорации "Роскосмос" на период до 2025 года и перспективу до 2030 года (в новой редакции), программа инновационного развития Роскосмоса на период 2021-2025 годов, программа стратегических преобразований предприятий космического приборостроения", - отметили в госкорпорации.

Также наблюдательный совет согласовал кандидатуру Руслана Мухамеджанова на должность генерального директора АО "ЦЭНКИ" и участие работников Роскосмоса в деятельности органов управления и контроля коммерческих предприятий в 2020-2021 годах.

В мае прошлого года набсовет Роскосмоса рассмотрел новую редакцию стратегии развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года и поручил ее доработать. В новой редакции стратегии развития Роскосмоса до 2030 года прописаны аспекты российской лунной программы и исследования других космических тел Солнечной системы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Похожие новости
25.05.2020
Советское наследие Америки
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
30.12.2019
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
11.11.2019
Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный
04.11.2019
Таиланд готов взаимодействовать с Россией в сфере космоса
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 06:42
  • 3
"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом
  • 19.02 06:37
  • 33
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 19.02 05:41
  • 1
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
  • 19.02 05:04
  • 6
Лозунги упреждающего удара
  • 19.02 01:39
  • 25
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 19.02 01:06
  • 1
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 19.02 01:06
  • 1
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 19.02 01:04
  • 1
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021
  • 19.02 00:55
  • 120
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 19.02 00:43
  • 1
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 19.02 00:39
  • 1
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"
  • 18.02 23:24
  • 15
В США объяснили создание аналога Су-57
  • 18.02 22:42
  • 3
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 22:41
  • 3
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 22:38
  • 4
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби