Эксперт рассказал о сложностях запуска вертолета на Марсе

Разреженная атмосфера Марса — одна из главных сложностей, с которой столкнется вертолет Ingenuity («Изобретательность») в составе миссии марсохода Perseverance («Настойчивость»). Об этом «Известиям» рассказал эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин в четверг, 18 февраля.

Вертолет Ingenuity — небольшой летательный аппарат, прикрепленный к днищу марсохода. У вертолета в первую очередь экспериментальная миссия с целью демонстрации технологий. Спустя несколько месяцев после приземления вертолет разместят на поверхности для первого в истории управляемого полета на другой планете.

Разреженная атмосфера значительно затрудняет создание подъемной силы, сказал Андрей Ионин.

«Атмосфера Марса очень разреженная, практически в 200 раз менее плотная у поверхности Марса, чем на Земле. На поверхности Марса плотность атмосферы, как на высоте порядка 35–40 км на Земле. На Земле на такой высоте летают только специальные высотные военные самолеты или стратостаты», — сказал Андрей Ионин.

Таким образом, для взлета на Марсе нужен достаточно легкий аппарат, с уменьшенными бортовыми компьютерами, электроникой и другими деталями, отметил эксперт.

«Создать летательное средство для Марса — это крайне сложная задача, потому что и самолеты и вертолеты летают, опираясь на атмосферу. На Марсе это сделать очень сложно. У этого вертолета должна быть очень небольшая масса и огромные лопасти по отношению к земным», — подчеркнул Ионин.

Специалистам NASA удалось добиться довольно скромных размеров Ingenuity: его вес —1,8 кг, высота — 0,49 м, диаметр винтов — 1,2 м.

Характеристики экспериментальных испытательных полетов Ingenuity помогут в разработке небольших вертолетов для будущих миссий на Марс. Эти вертолеты могли бы выполнять вспомогательную роль в качестве роботов-разведчиков, исследуя местность сверху, отметил Андрей Ионин.

«Марсоходы движутся очень медленно, за день проходят несколько десятков метров. Был случай с одним из марсоходов, когда он застрял между камнями и долго выгребался, выползал. Вертолеты-разведчики позволят уверенно двигаться марсоходу, выбирать оптимальный маршрут с учетом камней, рытвин и ям», — заключил эксперт.

Марсоход Perseverance совершит посадку на Марсе 18 февраля, NASA пообещало, что весь процесс посадки будет транслировать в прямом эфире на своем сайте. Зрителей заранее предупредили, что из-за удаленности Марса картинка будет идти с задержкой в 11 минут 22 секунды.

Основной задачей Perseverance, помимо поисков возможной жизни на Марсе, станут исследование почвы планеты и сбор различных пород камней и, возможно, металлов. Следующий космический корабль, который NASA отправит на Красную планету вместе с Европейским космическим агентством, соберет все образцы и доставит на Землю для углубленного анализа.