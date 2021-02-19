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Восстановление ракетного атомохода «Адмирал Лазарев» дорогое удовольствие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Решение об утилизации тяжелого атомного крейсера «Адмирал Лазарев» принято после оценки технического состояния корабля.

Об этом сообщил Интерфаксу источник в промышленности.

«Его восстановление обошлось бы дороже, чем строительство нескольких современных кораблей океанской зоны», - сказал собеседник агентства.

«Это действительно старый корабль, который уже несколько десятилетий не в строю. Планы по утилизации продиктованы логикой - идет серийное строительство новых кораблей дальней морской зоны», - отметил он.

Утилизация тяжёлого атомного крейсера «Адмирал Лазарев» начнётся в этом году, следует из материалов портала госзакупок. Согласно материалам портала, госкорпорацией «Росатом» с 30-м судоремонтным заводом заключён контракт на «утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев» проекта 1144.1 заводской № 801».

Стоимость работ составляет 5 млрд рублей. Крейсер должны установить на разделочный стапель 30-го судоремонтного завода к концу августа 2021 года. Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Лазарев
Компании
Росатом
Проекты
1144 Орлан
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