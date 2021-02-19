Минобороны Узбекистана утверждает, что на месте бывшей базе ВС США токсичных отравлений нет

Ташкент. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Отравлений на авиабазе "Карши-Ханабад", где в 2001-2005 годах размещались военнослужащие США, у узбекских летчиков, которые служат там по 15-20 лет не зафиксировано, заявил в четверг пресс-секретарь министерства обороны республики Бахром Зульфикаров.

"Контингент, прибывший из США, не проживал там более пяти лет, а узбекские военные проходят службу в Ханабаде 15-20 лет, некоторые технические специалисты работают всю жизнь. У них не наблюдаются случаи, зафиксированные у американских солдат", - сообщил журналистам Зульфикаров в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, сейчас аэродром в Ханабаде полностью функционирует. Служащие на базе летчики ВВС Узбекистана проходят не только сезонное медицинское обследование, но и проверяются перед каждым полетом.

Зульфикаров отметил, что и среди жителей села Ханабад, расположенного рядом с воинской частью, случаев токсичного отравления или радиационного облучения не было.

"Население там здоровое, местные призывники проходили медкомиссию и были призваны на срочную военную службу, некоторые поступили в авиационное училище. А летчиком может стать только полностью здоровый человек", подчеркнул пресс-секретарь Минобороны.

Накануне сообщалось, что Госкомитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана проводит исследования на наличие токсичных веществ и радиации на авиабазе "Карши-Ханабад", где в 2001-2005 годах размещались военнослужащие США

Ранее исследование Пентагона показало, что американцы, сложившие на базе, жаловались на жару, шум и плохое качество воздуха. Кроме того, в зданиях базы, построенных в советское время, нашли вредный для легких асбест. Наконец, поблизости обнаружился источник радиоактивного урана, образовавшийся после уничтожения ракет времен СССР.

Экс-президент США Дональд Трамп в конце января одним из последних решений своего президентства предложил расширить льготы военным США, служившим в Узбекистане на базе "Карши-Ханабад". Трамп предписал министерствам провести всестороннее исследование возможных рисков для здоровья американцев в период службы на базе.