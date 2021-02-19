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Интерфакс-АВН

Источник объяснил отправку на утилизацию крейсера "Адмирал Лазарев" техническим состоянием

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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" в 1986 году. Имя при закладке — "Фрунзе".
Источник изображения: © Фото : Общественное достояние

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Решение об утилизации тяжелого атомного крейсера "Адмирал Лазарев" принято после оценки технического состояния корабля, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в промышленности.

"Его восстановление обошлось бы дороже, чем строительство нескольких современных кораблей океанской зоны", - сказал собеседник агентства.

"Это действительно старый корабль, который уже несколько десятилетий не в строю. Планы по утилизации продиктованы логикой - идет серийное строительство новых кораблей дальней морской зоны", - отметил он.

Утилизация тяжёлого атомного крейсера "Адмирал Лазарев" начнётся в этом году, следует из материалов портала госзакупок. Согласно материалам портала, госкорпорацией "Росатом" с 30-м судоремонтным заводом заключён контракт на "утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев" проекта 1144.1 заводской № 801".

Стоимость работ составляет 5 млрд рублей. Крейсер должны установить на разделочный стапель 30-го судоремонтного завода к концу августа 2021 года. Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

Крейсер относится к проекту "Орлан". "Адмирал Лазарев" был передан ВМФ в 1980 году. В 90-х был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределённой, в разное время озвучивались планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.

Всего по проекту "Орлан" построено четыре крейсера. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" начнется после возвращения в боевой состав после ремонта однотипного "Адмирала Нахимова". Крейсер "Адмирал Ушаков" был выведен из состава флота в 2002 году, он также ожидает утилизации.

Крейсер "Адмирал Нахимов" в данный момент проходит глубокую модернизацию. Корабль должен вернуться в состав ВМФ РФ в конце 2022 года, сообщил в декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

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Россия
Продукция
Адмирал Лазарев
Адмирал Нахимов
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