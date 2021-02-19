Российская операционная система Аstra Linux сертифицирована в Белоруссии

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Завершена сертификация российской операционной системы (ОС) специального назначения Astra Linux Special Edition релиз "Минск" для применения в белорусских информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию, сообщает пресс-служба Группы компаний (ГК) Astra Linux.

"Astra Linux - первая российская операционная система, которая успешно прошла комплекс всесторонних проверок, получила официальный сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь и включена в "Реестр средств защиты информации, прошедших сертификацию", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По информации пресс-службы, в рамках проводившихся работ ГК Astra Linux посетили представители аккредитованного ОАЦ АО "НТЦ Контакт". Это одно из ведущих предприятий Белоруссии в сфере технических, аппаратно-программных и криптографических средств защиты информации. В частности, сотрудники "НТЦ Контакт" моделировали различные ситуации с попытками обойти средства защиты и взломать код и в итоге убедились в надёжности и стабильной работе продукта.

Заместитель генерального директора ГК Astra Linux Юрий Соснин отмечает, что сертификат, который получен в Белоруссии, позволяет использовать Astra Linux Special Edition на критически важных объектах информатизации - это аналог российских значимых объектов критической информационной инфраструктуры. "Кроме того, российская ОС подходит для белорусских информационных систем, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, до второго класса включительно, - сказал Соснин, которого цитирует пресс-служба.