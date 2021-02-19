В МИД прокомментировали планы НАТО по принятию новой стратегии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия примет все необходимые меры для обеспечения своих интересов в случае разработки и принятия НАТО новой стратегии, Североатлантический альянс демонизирует РФ, использует фактор мифической российской угрозы для сплочения своих рядов, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

По итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.

"Ничего неожиданного не произошло. Что касается России, то альянс пытается по-прежнему демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения его рядов", - сказал Грушко.

Он отметил, что новую стратегию НАТО только собирается разработать. "Если судить по заявлению генерального секретаря (Столтенберга), решение о разработке этой новой стратегии вместо той, которая была принята в 2010 году, должны принять главы государств и правительств членов НАТО на своем саммите", - обратил внимание высокопоставленный российский дипломат.

"Очевидно и то, что США пытаются через механизмы НАТО привлечь союзников к своей линии на сдерживание Китая. Это проявилось в Брюсселе вполне определенно", - добавил Грушко.

"Мы предпримем все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить наши законные интересы обороны и безопасности", - подчеркнул он.