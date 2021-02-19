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Российская газета

Броневик с воткнувшейся в него реактивной гранатой показали на видео

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Спроектированные для защиты личного состава от мин и фугасов бронеавтомобили класса MRAP могут также успешно спасать и от других средств поражения. Об этом свидетельствует размещенный в социальных сетях ролик.

В нем показано специализированное транспортное средство, побывавшее под интенсивным огнем террористов. Видны многочисленные попадания в бронестекла бортовых окон, однако ни одно из них не пробито.

Также нападавшие боевики использовали гранатомет РПГ-7. Выпущенный из него боеприпас воткнулся в верхнюю часть корпуса и не нанес какого-либо серьезного ущерба.

В результате экипаж так и вышел из боя с торчащей из брони реактивной гранатой.

Сообщается, что данный инцидент произошел на днях в Мозамбике, а героем видео стал южноафриканский Casspir Mk. 3, хорошо зарекомендовавший себя во время различных операций, в том числе миротворческих.

Их большим достоинством считается способность выдержать взрыв под колесом фугаса массой до 21 кг.

Собственный вес - 10880 кг. Вместимость - 14 человек. Мощность дизельного двигателя - 170 л.с. Максимальная скорость - 98 км/ч. Запас хода - 770 км.

Существует версия Casspir Mk. 6 Protector, изготовленная на шасси российского Урал-4320, с 230-сильным мотором. Этот броневик, который может быть и трехосным, также имеет отличные характеристики защиты.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Мозамбик
Россия
Продукция
РПГ-7
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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