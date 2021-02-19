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WarSpot

Китайский самолёт-амфибия AG600 пошёл в тираж

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Один из крупнейших в мире самолётов-амфибий — в шаге от серийной сборки. Сегодня, 18 февраля, информационное агентство «Синьхуа» сообщило о том, что китайская корпорация AVIC начала мелкосерийную сборку «Водяного дракона».

Самолёт-амфибия AG600 успешно совершил свой первый полёт в 2017 году. На следующий год он впервые взлетел с водоёма, а в прошлом году начал испытательные полёты над морем. Успешные испытания позволили корпорации AVIC приступить к подготовке к серийному производству. Уже сейчас несколько единиц AG600 собираются для дальнейших испытаний.

Самолёт-амфибия AG600

Источник изображения: xinhuanet.com

Корпорация AVIC, построившая AG600, заявляет о том, что он может использоваться для борьбы с лесными пожарами, спасательных операций на воде, охраны судоходства и других нужд. По неофициальной информации, основным заказчиком разработки этого самолёта является китайская армия. Программа по созданию китайского самолёта-амфибии была запущена в 2009 году. Разработку проекта под названием Jiaolong («Водяной дракон», Dragon-600) выполнила государственная компания China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA), а строительство амфибии ведёт оборонная авиастроительная компания AVIC, которая также является госпредприятием.

Габариты AG600 сравнимы с пассажирским лайнером Boeing 737, размах его крыла достигает 38,8 м. Максимальная взлётная масса самолёта составляет 53,5 т. «Водяной дракон» способен перевозить около полусотни пассажиров или же набирать во внутренние баки до 12 т воды для тушения пожаров. Максимальная дальность полёта AG600 составляет 4500 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
Boeing-737
Компании
AVIC
Boeing
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