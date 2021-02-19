"Швабе" и центр компетенций "Ростеха" в "Сколково" совместно займутся производством гражданской продукции

Патент Швабе на изобретение в области космического приборостроения.

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве подписали Научно-исследовательский институт (НИИ) "Полюс" имени Стельмаха и Партнёрский центр госкорпорации (ГК) "Ростех" в инновационном центре "Сколково", сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Швабе".

"Согласно договоренности, стороны займутся реализацией перспективных проектов, разработкой и внедрением современных технологий, а также производством продукции для гражданского сектора российской промышленности", - сказано в сообщении.

Соглашение подписали генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов и руководитель Партнёрского центра ГК "Ростех в "Сколково" Сергей Зинченко.

"В первую очередь партнерство направленно на долгосрочную поддержку производства. Так, применение современных технологий позволит выйти на качественно новый уровень изготовления продукции и реализовать новые проекты. Соглашение также подразумевает помощь в продвижении выпускаемых изделий на российском и зарубежных рынках", - отметил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

В России НИИ "Полюс" холдинга "Швабе" занимает позиции крупного научно-производственного центра в области квантовой электроники. Предприятие специализируется на выпуске твердотельных лазеров, приборов навигации, медицинских установок, систем водоподготовки и другой продукции.

Партнёрский центр ГК "Ростех" начал функционировать в конце 2020 года на базе обособленного подразделения "РТ-Интеллектэкспорт". "Центр является инновационной сервисной площадкой для всех предприятий госкорпорации по организации практического трансфера технологий Индустрии 4.0 и совместной исследовательской деятельности", - подчеркнул генеральный директор "РТ-Интеллектэкспорт" Валерий Люстик, слова которого приведены в сообщении.