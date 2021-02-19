Сатановский назвал главное российское средство сдерживания НАТО

МОСКВА, 18 февраля/ Радио Sputnik. Россия благодаря своей обороноспособности блокирует проекты НАТО без военных действий, об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Как сообщил эксперт в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева, Россия планирует усиливать свою военную мощь.

По его словам, накладывать запрет на предложения Североатлантического альянса Россия может ввиду укрепления национальной обороны.

Сатановский считает, что ни один противник не осмелится напасть на РФ безнаказанно. Этому способствует наличие у страны гиперзвукового оружия, отмечает argumenti.ru.

О том, что Россия обладает гиперзвуковым оружием стало известно в 2018 году, когда были представлены комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Параллельно российские военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сказал военный эксперт о гиперзвуке.